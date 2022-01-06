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去年洛杉磯港處理的貨櫃數創歷史新高 衝破1000萬只

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
2021年從美國洛杉磯港進出了1,070萬只20呎貨櫃，創下歷史新高紀錄，比2018年締造的舊紀錄多出13%。路透
2021年從美國洛杉磯港進出了1,070萬只20呎貨櫃，創下歷史新高紀錄，比2018年締造的舊紀錄多出13%。路透

2021年從美國洛杉磯港進出了創紀錄的1,070萬只20呎貨櫃，比2018年締造的舊紀錄多出13%。

洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）表示，這種速度還會繼續下去，「我沒有看到我們從懸崖上掉下來」，「我沒有看到美國消費者改變他們的購買習慣」。

CNN財經新聞報導，過去18個月以來洛杉磯港每個月平均處理了900,000只貨櫃。 在新冠肺炎疫情之前，只要有一個月有此數字就已經是創紀錄了。他說：「我們現在每天大約有17到18艘船在港口作業，比疫情前的生產力高出70%至80%。」

但儘管進入港口的船隻數量與去年秋天相當，但洛杉磯和長灘港口外面的海域看起來有所不同。 截至1月4日為止，有四艘貨櫃輪停泊在洛杉磯港外，另有10艘貨櫃輪停泊在長灘港附近的海上。

許多船停泊在外海的情景已不復得見，但那是因為各港口讓船隻放慢進港的速度。在大約150英里的外海上，有45艘船隻正緩緩駛向洛杉磯港。塞羅卡稱此為港口優化，「我們不希望（船隻）在外面枯等數周」。

10 月中旬，塞羅卡和其他運輸業領袖在白宮晉見拜登總統。塞羅卡說，經濟是總統最關心的問題，拜登想要「全體總動員」，包括下令洛杉磯和長灘兩港口24小時全天候運營，但這從未實現，因為凌晨3點至上午8點需求根本不存在。

但提議的「貨櫃滯留費」產生很大影響。本月3日這兩座加州港口宣布，將在1月10日之前暫停收費一周。這項費用於10月25日宣布，欲向零售商施壓，要求他們加快取貨以及將貨幣送回港口的速度，以幫助解決瓶頸問題。

自10月以來，港口碼頭上「陳年」貨物的總和減少了35%，光是在洛杉磯港就減少了50%。塞羅卡說：「在我們宣布了這項處罰威脅後，就看到了許多貨物加快從碼頭進入國內供應鏈。」港務當局計劃對停留六至九天或更長時間的貨櫃每只每天加收100美元的費用，直到貨櫃離開碼頭為止。

但洛杉磯港正準備迎接下個月的一波「小高峰」，因為中國大陸的工廠在農曆新年休假前將爭先恐後出貨。

洛杉磯 碼頭 疫情

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