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國會山莊遇襲周年 拜登發表談話開嗆：川普輸不起

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
美國總統拜登6日針對國會山莊遇襲周年發表談話。（法新社）
美國總統拜登6日針對國會山莊遇襲周年發表談話。（法新社）

美國總統拜登6日針對國會山莊遇襲周年發表談話，他批評前總統川普不能接受自己敗選，說謊並煽動支持者，「這是場武裝暴動」。

拜登表示，當天全美國都看到發生了什麼事，一群暴徒打破玻璃，攻擊執法人員並闖進國會山莊。他說：「這並非困在過去，而是確保過去不被淹沒，這是往前進的唯一方法，也是偉大國家會用的方法。他們不掩藏事實，而是勇於面對。」

拜登說：「這就是事實：身為前總統，他捏造並散播關於2020年大選的許多謊言。他這麼做是因為他重視權力勝於原則，因為他視自己的利益優先於他的國家和美國利益之上，因為他受傷的自我比我們的民主及憲法還重要。他不能接受失敗，即使93位美國聯邦參議員、他的司法部長、他的副總統、州長和州政府官員都說他敗選了。」

美國 拜登 司法

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