美國20歲男頭部中槍倒臥街頭　女警接報到場秒崩潰：是我兒子

美國密西西比州周日（1月2日）發生一宗槍擊案，一名20歲男子頭部中槍，倒臥在路中央，女警庫利（Laquandia Cooley）接報到場，見到死者後十分崩潰，因躺在地上的人正正是她的兒子。

事件發生在密西西比州黑澤爾赫斯特（Hazelhurst），周日（12月2日）凌晨2時許，42歲女警庫利接報有人被槍殺，她趕到現場時，不敢相信眼前看到的東西，躺在地上的人正正是她的20歲兒子史釗活（Charles Stewart Jr）。

她憶述當時很崩潰，不斷說「這是我的兒子，這是我的兒子……為什麼？誰會這樣對我的兒子？」她的丈夫收到消息後也不敢相信兒子被殺，指出兒子為人和善，與他人相處融洽，事件對他們整個家庭是一大創傷。案件仍在調查中，尚未有人被捕。

類似的事件在中國內地亦有發生，去年5月初，湖南瀏陽市一名6歲女童在水壩附近遊玩，其間因攀爬防護欄不慎跌入泄洪通道中，一名武警聽到呼叫聲立即跳入水中拯救女童，一名男途人隨後亦跳入水幫忙，兩人合力將女童救上岸，男途人此時才驚覺遇溺的正是自己女兒。

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文章授權轉載自《香港01》