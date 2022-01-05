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逃稅疑慮仍在 川普一家遭法院傳喚

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
川普家族近日遭到紐約檢方傳喚，要調查其在總統任內是否有逃稅。（Photo by Marc Nozell on Wikimedia under CC 2.0）
川普家族近日遭到紐約檢方傳喚，要調查其在總統任內是否有逃稅。（Photo by Marc Nozell on Wikimedia under CC 2.0）

充滿爭議的川普在卸任後，還是無法逃脫跑法院的命運，他與小兒子川普、女兒伊凡卡於3日被紐約檢察總長詹蜜絲傳喚，要求調查川普是否利用公司進行逃稅。主要是川普就任總統時，曾將公司交給兩個兒子與女兒、女婿庫許納管理，但女兒與女婿卻又同時兼任白宮顧問，引發外界質疑川普家族是否濫權。

川普有濫權疑慮

根據《半島電視台》報導，川普雖然已經下台，但他在總統任內疑似公私不分，讓兒子與女兒、女婿同時在自己公司與白宮任職，並藉此逃稅，讓紐約檢查總長詹蜜絲立案調查，並於3日傳喚川普、伊凡卡與小川普詢問。

不過川普家族均矢口否認有濫權、逃稅，川普也對詹蜜絲發起訴訟，認為詹蜜絲藉由調查他以獲得政治聲量、讓自己有機會晉升高位，但詹蜜絲否認這些指控，並回應說川普對她進行政治攻擊。

CNBC》提到，川普的律師團也指出，詹蜜絲同時也對川普集團另外一件案子進行調查，若同時調查恐違反司法中立。

家族官司纏身

過去就遭到逃稅指控的川普，在卸任總統後因司法豁免權消失，加上在總統任內也有疑似逃稅的行為，因此頻遭到法院傳喚；《CNN》，川普也涉嫌於2020年1月6日卸任前，鼓動民眾闖入國會，目前也正受到眾議院立案調查中。

不過目前許多關鍵性的證據仍遭到封鎖，川普自己又不願出庭作證，許多證據也以機密為由不給調閱，川普的政治顧問班農7月才要展開審判程序，前白宮幕僚長米道斯雖然有提供書面資料，但拒絕進一步合作，也讓川普的爭議持續未解，未來恐將會繼續在美國兩黨政治上有劇烈的攻防。

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