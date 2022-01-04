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妹妹腦死垂危...她向主管請假 遭諷：怎麼上班前2小時才講？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女子在接獲妹妹性命垂危、呈現腦死狀態的通知後，向餐廳主管表明請假意願，卻遭諷說「怎麼上班前2小時前才通知」。 示意圖／ingimage
一名女子在接獲妹妹性命垂危、呈現腦死狀態的通知後，向餐廳主管表明請假意願，卻遭諷說「怎麼上班前2小時前才通知」。 示意圖／ingimage

職場上難免會遇到臨時有突發狀況而需要跟公司請假的時候，通常只要提出合理理由，主管都會諒解。然而日前有一名女子，在接獲妹妹性命垂危、呈現腦死狀態的通知後，向主管表明請假意願，卻遭刁難說「怎麼上班前2小時前才通知」，似乎懷疑她只是在找不想上班的理由，讓她憤而離職

美國新墨西哥州有一名女子辛克斯（Hillary Zinks），一人身兼兩職，一份是餐廳服務生，另一份是在電影片廠擔任特效化妝師。有一天她在片場工作到一半時，突然接到緊急來電，說明妹妹正處於腦死昏迷狀態，隨時都可能離世，要她趕快回家。

辛克斯隨即向片場老闆請假，立刻獲得准許，老闆還安慰辛克斯說「這世界上沒有值得妳遺憾一生的工作」。不過，當辛克斯通知餐廳主管要請假的事情時，得到的回覆竟是「我很好奇，為什麼妳到上班前2小時，才來通知我？」儘管辛克斯不斷道歉表示「妹妹在醫院裡奄奄一息」、「我很抱歉讓你在這個周末人力吃緊」，沒想到餐廳主管回說「我對妳所經歷的事情充滿同情和悲傷」，並強調「今天有50名客人要用餐，但只有2名服務生輪班，妳的臨時請假，會帶給另一名同事困擾」。

這下辛克斯被激怒了，回嗆道「如果你這麼擔心店裡只有一名服務生，就請你也穿上服務生的衣服到外場支援」。辛克斯事後仔細想想，餐廳主管會這樣對她說話，要麼就是不同情她，再不然就是認為她在撒謊，於是決定遞出辭呈。事後，辛克斯收到餐廳更高階主管的道歉，而那位當初刁難她的主管，也離開了那家餐廳。

@hillary.zinks

NO JOB IS WORTH important moments in your life.

♬ original sound - Hillary Zinks

職場 美國 離職

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