美共和黨眾議員：不該再讓川普出馬競選

美國眾院國會暴動案調查委員會共和黨籍副主席麗茲．錢尼，2日接受美國廣播公司（ABC）節目「本周」（This Week）專訪時說，應該採取行動，確保前總統川普不能再競選總統，甚至不能再接近白宮。

錢尼說，已取得第一手證詞，指稱去年1月6日暴動發生期間，川普一直在橢圓辦公室旁的白宮餐廳看電視直播。

錢尼說：「白宮簡報室距橢圓辦公室僅幾步之遙，總統隨時走個幾步就能進去，發表即時電視演說，要正攻打國會山莊的支持者住手，但他沒這樣做。」

錢尼說，「很難想像有比這個更嚴重且重大的瀆職」，應該適用許多刑事法條，「對這類瀆職加重處罰」。

錢尼暗示，這樣的處罰可能是禁止川普再次競選，「任何煽動對國會的暴力攻擊、想阻止計列選舉人團票的人，顯然不適合再擔任公職」，而且「不應再接近橢圓辦公室」。