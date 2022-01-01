美國聯盟戰鬥部隊撤出伊拉克 留下2500名「顧問」

到2021年底，以美國為首的聯盟在伊拉克打擊激進組織伊斯蘭國（IS）的作戰行動正式結束。巴格達政府宣布：「伊拉克土地上不再有外國戰鬥部隊。」美國和其盟軍已經撤出了所有的部隊，並將設備帶出了國境。按照約定，「全球反制伊斯蘭國聯盟」現在的任務是為伊拉克安全部隊提供建議和支持。

聯軍在推特上證實，戰鬥任務已經結束。這些士兵現在只是以顧問身份在伊拉克「作為受邀的客人」。幾天前，伊拉克總理卡迪米（Mustafa al-Kasimi）對聯盟領導人和參與打擊伊斯蘭國的伙伴表示感謝，並補充說，伊拉克武裝部隊已經准備好保護伊拉克人民的安全。卡迪米被視為對美國友好的一位總理，他並試圖遏制與伊朗結盟的民兵組織的力量。

2017年宣布戰勝伊斯蘭國

以美國為首的該聯盟在2014年伊斯蘭國佔領伊拉克北部和西部的大片地區後開始了其任務「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve）。在國際支持下，伊拉克安全部隊得以逐步擊退極端分子。2017年12月，時任的伊拉克總理阿巴迪（Haider al-Abadi）宣布戰勝了伊斯蘭國。

根據白宮的資料顯示，到目前為止，大約有2500名美軍被部署在伊拉克。觀察家們認為，這個數字不太可能改變，但這些士兵將來會被正式部署為培訓員和顧問。

親伊朗的民兵施壓

美國國防部新聞秘書約科比（John Kirby）去年12月初向媒體表示：「任務有變化，但實體態勢沒有變化，昨天與明天之間並不會有戲劇性的轉變。」此決定的主要關鍵是：伊拉克境內有影響力的親伊朗什葉派民兵和政黨要求美國撤軍。

雖然IS在軍事上被正式擊敗，但極端分子的小隊仍繼續進行攻擊，特別是對安全部隊的攻擊。最近，人們擔心恐怖民兵可能利用美國戰鬥任務的結束作為進一步襲擊的機會。近幾個月，美國使用的設施已被攻擊了數次。

（綜合報導）

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