拜登政府承諾 延長國際太空站運轉至2030年

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）今天表示，總統拜登政府已承諾，延長國際太空站（ISS）運轉至2030年。

路透社報導，尼爾森表示，拜登政府已承諾與俄羅斯等國際夥伴合作，將目前在地球軌道中這座太空實驗室進行的研究持續下去，直到2030年。俄國和美國在國際太空站已密切合作20多年。

美國官員去年11月表示，俄國反衛星飛彈試射在近地軌道製造出一個碎片場，不僅危害國際太空站，未來多年也將對太空活動構成危險。

如果獲得國際夥伴同意以及美國國會資助，國際太空站將運轉到2030年。美國國會已批准為國際太空站提供經費到2024年。

國際傳真社（Interfax News Agency）8月曾引述俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）一名高層官員報導，俄國和美國將持續在國際太空站合作到2024年之後。

尼爾森今天發表聲明說：「隨著越來越多國家從事太空活動，美國在與日俱增的國際結盟關係中繼續領導全世界並為和平且負責任使用太空制定規則和規範，就比以往更加重要。」