拜普二度通話！克里姆林宮：普亭對會談結果感到滿意

美國總統拜登30日與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話50分鐘，就烏克蘭情勢交換意見，克里姆林宮透露，普亭對通話結果表示滿意，但也警告美方不要升級對俄羅斯的制裁。

在拜登和普亭通話結束後，普亭的外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）向記者說，拜登明確表示，美國不會在烏克蘭部署進攻性攻擊武器。

在50分鐘的談話中，普亭再次概述俄方關於禁止北約東擴的安全建議主要原則。據報導，普亭強調，與西方的任何潛在交易都應包括對俄羅斯安全具有法律約束力的保證，烏沙科夫說，拜登似乎「相當認真」看待此一要求。

然而，拜登政府否認拜登在與普亭通話時做出任何承諾。一名白宮官員表示，「我們不會下結論，也不會就這次談話的意圖發表任何聲明，但無論如何，我們現在的重點實際上是行動和指標，而不是言辭」。

烏沙科夫說，在與普亭的通話中，拜登顯然有加倍威脅要實施廣泛的經濟制裁，包括削弱俄國經濟、金融部門和軍事工業等，以防「烏克蘭邊境局勢進一步升溫」。

但烏沙科夫接著說，這將是一個應該避免的「重大錯誤」，包括為了下一代人著想。