CNBC：爭取疫苗獲美認可 高端聘拜登顧問兄弟擔任說客

CNBC取得依法揭露的最新遊說報告報導，高端疫苗（6547）本月已聘請白宮顧問芮契提（Steve Ricchetti）的兄弟傑夫．芮契提（Jeff Ricchetti）擔任說客。

CNBC取得的登記文件顯示，傑夫本月中申請為高端遊說，文件中說他將著重在「外國旅客赴美所接納的新冠肺炎疫苗相關問題」。CNBC報導，高端疫苗目前僅在台灣獲准使用。

CNBC報導，對高端來說，找來傑夫．芮契提，是為更積極爭取接種高端疫苗者能獲美國核准入境，並加大對拜登政府的影響力。 美國疾病管制與預防中心（CDC）官網迄今未認可已接種高端疫苗的旅客。

CNBC報導，傑夫．芮契提和高端均未對此置評。

據公開資料，傑夫．芮契提是高端所聘請的第一位說客。拜登政府上台後，傑夫就有包括亞馬遜一堆新客戶上門。他在白宮的兄弟芮契提則協助成功爭取國會支持已簽置成案的1兆美元基建法案。

傑夫．芮契提過去曾為葛蘭素史克等製藥公司向白宮遊說，但他今年初曾告訴CNBC，他不打算再代表客戶親自向白宮遊說。