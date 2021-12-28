曾為婦女爭取墮胎權 羅訴韋德案律師威汀頓去世享壽76

曾在美國「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）代表原告爭取墮胎權，讓美國聯邦最高法院作出歷史性判決的律師莎拉•威汀頓（Sarah Weddington）26日在德州自宅去世，享壽76歲。

威汀頓和另一名律師琳達•考菲（Linda Coffee）接受化名「珍•羅」（Jane Roe）的女子諾瑪•麥考維（Norma McCorvey）委託，1970年控告德州地區檢察官韋德（Henry Wade），主張德州禁止墮胎的法律違憲。

案件一路上訴到最高法院，當時26歲的威汀頓剛從德州大學奧斯汀分校畢業沒多久，經介紹後和考菲一同接下辯護委託，誓言爭取婦女的權利。

最高法院在1973年以7比2作出判決，承認婦女的墮胎權應受憲法隱私權的保護。

威汀頓在德州土生土長，因此案聲明大噪，曾當過德州眾議會三屆議員，也曾在總統卡特任內於農業部服務。

德州新法「心跳法」今年9月開始生效，規定除了緊急醫療情況，禁止德州絕大多數對六周以上胎兒的墮胎行為。