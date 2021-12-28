應對中俄威脅 美2022國防增支

白宮周一(12月27日)表示，美國總統拜登簽署了2022財年的《國防授權法》(NDAA)，該法授權了7682億美元的國防開支，比拜登最初向國會提出的要求多出250億美元。

面對中俄挑戰，美參眾兩院跨黨派議員經過激烈談判後，決定讓2022財年NDAA授權的軍費開支比去年增加約5%，其中包括為部隊加薪2.7%，以及購買更多的飛機和海軍艦艇，來布局應對地緣政治威脅的戰略。

關於中國，該法案包括為太平洋威懾倡議提供71億美元，發表國會支持台灣防務的聲明，以及禁止國防部采購中國新疆地區涉及強迫勞動生產的產品。

在歐洲方面，美國將為向烏克蘭武裝部隊提供支持的「烏克蘭安全援助倡議」提供3億美元、為歐洲防務倡議提供40億美元、為波羅的海安全合作提供1.5億美元。

法案也設立了一個由16名成員組成的委員會來研究阿富汗戰爭。拜登在8月結束了這場美國迄今為止最漫長的戰爭。

關塔那摩的難題

路透社報道，白宮雖然支持通過NDAA，但也批評法案中禁止使用資金將關塔那摩灣的被拘留者轉移到某些外國的拘留所或進入美國的條款。

在911事件後，關塔那摩監獄被用來關押外國嫌犯。批評者認為其嚴厲的審訊方式相當於酷刑，使得該監獄受到外界的強力批評。

拜登表示，他希望在其任期結束前關閉關塔那摩監獄，但法律仍然禁止聯邦政府將任何囚犯轉移到美國本土監獄。不過，即使現在民主黨控制了國會，但在部份民主黨議員抱持反對立場的情況下，拜登很難確保這項立法改革。

(路透社、美聯社)

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