耶誕悲歌！美父子3人及2愛犬因「耶誕樹起火」命喪火窟

美國賓州（Pennsylvania）耶誕節當天發生一起憾事，造成男主人、2名學齡兒子及2隻愛犬葬身火窟，初步調查發現起火點正是用來點綴節慶氣氛的耶誕樹。

CNN報導，這起事件發生在賓州奎克敦區（Quakertown）一棟民宅。當地消防主管威廉（Doug Wilhelm）表示部門在25日凌晨1點22分接獲通報，抵達現場後由於5名家庭成員都在二樓睡覺，消防人員多次嘗試進入房屋，但由於火勢嚴重導致困難重重，搶救時間也被延遲。

威廉透露「在房屋前側已經陷入火海的情況下進入相當危險，同時前門及窗戶都被火勢堵住，火勢也不斷蔓延，導致消防人員無法安全進入內部救援」。當消防員終於進到家中，他們在二樓發現41歲的屋主金（Eric King）和他2名兒子的屍體，2隻家犬也在火災中喪生。

所幸金恩的妻子和長子只受到輕微燒傷後成功逃脫，隨即在醫院接受治療後出院。至於起火原因，威廉表示初步調查顯示是「耶誕樹」，不過仍不確定是源自電線走火或耶誕樹過於老舊乾燥。

事後金恩親友在平台「GoFundMe」創立募款專頁，希望募集倖存妻兒未來的生活費，截至26日為止已吸引超過38萬美元（約1052萬元新台幣）的善款。