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CIA專家和退將：美國內戰比我們想像更近 2024恐爆政變

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
美國前總統川普支持者今年1月6日為阻止國會認證拜登在去年大選中獲勝，襲擊國會。美聯社
美國前總統川普支持者今年1月6日為阻止國會認證拜登在去年大選中獲勝，襲擊國會。美聯社

英國衛報報導，美國中央情報局（CIA）專門預測世界哪裡會爆發內戰、政治動亂與不穩的「政治不穩定工作組」（PITF）顧問、加州聖地牙哥大學政治學教授芭芭拉．F．華特爾警告，「美國距離爆發內戰比我們想像中更近」。

另外，三名美軍退役將領伊頓（Paul D. Eaton）、塔古巴（Antonio M. Tagub）和安德森（Steven M. Anderson）日前聯名投書華盛頓郵報，有鑑國內過去一年撕裂，「我們日益擔心2024年大選後的局勢，及軍中可能出現致命動亂」。三人寫道：「簡言之，一想到下次恐接續出現政變，我們就不寒而慄。」

前總統川普去年大選拒絕接受敗選事實，加深美國社會分歧。川普不斷宣稱大選存在大規模舞弊，導致今年1月6日發生國會暴亂。華特爾對群眾激進舉動非常訝異，表示川普忠實支持者的行為，正是川普2016年就任以來外界一直憂心的事，並將國會暴亂定調為國內恐怖主義。

華特爾上月在推特寫道：「CIA實際上有個工作小組，試圖預測世界可能在何時何地爆發政治不穩定和衝突。只是法律上不允許觀測美國。這意味著我們對國內迅速出現的風險視而不見。」

不過，華特爾表示，若政府將用於評估他國的預測方式用於自身，就會發現美國很可能有內戰風險，她甚至相信美國已接近內戰「高風險」。

華特爾指出，觀察是否爆發動亂兩個最佳指標，其一看是否為無體制的半民主，另一個是看國內有無興起利用種族、宗教或族群分歧攫取政治權力的風潮，「令人訝異的是美國目前兩者兼具，而且還以快到讓人意外的速度浮現」。

美國 川普

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