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善心人掛燈飾為憂鬱鄰居打氣 帶動全區跟着點亮每一家

香港01 / 撰文：歐敬洛
圖為2020年12月，馬里蘭州巴爾的摩一個住宅社區，居民自製掛起的燈飾。（Instagram@leabe321）
圖為2020年12月，馬里蘭州巴爾的摩一個住宅社區，居民自製掛起的燈飾。（Instagram@leabe321）

耶誕是普天同興日子，但在新冠疫情陰霾下，很多地方的耶誕節日縮少規模甚至取消，且長年累月抗疫令人疲勞，也容易讓人患上心理疾病。美媒12月21日就報道一個始於去年耶誕的溫情故事，在美國一個小社區，善心人透過掛起燈飾為一名抑鬱鄰居打氣，最終變成整個社區參與送上祝福。至2021年耶誕，這個小區也決定延續去年，繼續用燈泡連接整個社區送暖。

莫頓（Kim Morton）與她的家人居住在美國馬里蘭州巴爾的摩一個住宅社區，她與丈夫育有兩個子女。但在2020年，連串不幸的事件在莫頓身邊發生：一位親戚去世、一個高中時代的好友子女因癌症逝世、家庭的重壓加上因疫情關係無法探親排解壓力，讓她患上焦慮和抑鬱症。她雖常在家人前強顏歡笑，但背後經常獨個兒哭泣，十分難受。

在2020年11月，莫頓把她的經歷在網上分享，碰巧被住在她對面的鄰居里格斯（Matt Riggs）看到。里格斯決定給一個驚喜她，他買來了一串長長的燈飾，從他的住屋橫跨馬路掛在莫頓家前的樹上。

莫頓說當晚她在與女兒看電視中，突然收到里格斯的短訊，要她到屋前看，一串的燈飾讓她嚇了一跳。不過，更讓人意想不到的事在緊接數天發生，兩人的鄰居看着里格斯的行動，決定跟着參與，把一條又一條的燈串連接整個社區起來。結果整個社區掛起長長的燈飾，耀眼動人。

居住在兩人附近的鄰居迪穆齊奧（Melissa DiMuzio）說道：「這是一段艱難時期。 我們都在以自己的方式掙扎。」當她看到里格斯掛燈飾後，心想自己都要參與：「我花了一整晚用衣架作為支柱來掛燈飾，還真是瘋狂，但總算成功了。」

圖為2020年12月，馬里蘭州巴爾的摩一個住宅社區，民眾在漂亮燈飾下聚會（Instagram@leabe321）
圖為2020年12月，馬里蘭州巴爾的摩一個住宅社區，民眾在漂亮燈飾下聚會（Instagram@leabe321）

迪穆齊奧一家在較早前還想着搬出去，找另一個地更大的房子居住，但看着這個社區如此團結打消了念頭，一家決定要繼續住在這溫暖的社區。

里格斯說他們有如成功舉辦一場派對。有鄰居帶來了一些標語，點敍在燈飾上，寫着「愛就在這裏」、「這就是夢想」等等。

在2021年，這個小區決定延續去年，繼續把燈泡連接整個社區。有人用着傳統的白色燈泡，但也有用彩色燈泡的。耶誕前夕，一切都準備就緒。

莫頓對此十分高興：「這讓我們會抬起頭向前，這有真實和比喻的意思。」她又稱「這些光輝，把所有拖累我的，所有的黑暗全部推開。」

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文章授權轉載自《香港01》

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