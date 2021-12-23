媒體稱馬斯克住豪宅、還想買豪宅 本人透過電郵否認了

億萬富豪馬斯克目前定居美國德州，曾在推特發文宣告主要住處是自己跟SpaceX承租一棟鄰近博卡奇卡發射場的約5萬美元房子，但華爾街日報22日指稱他在一位億萬富豪摯友位於奧斯汀的豪宅住上約1年，也在當地覓屋。《Insider》就此事進行查詢，馬斯克則透過電郵加以否認此事。

馬斯克透過電郵答覆《Insider》查詢時表示，「華爾街日報的文章是錯的。我沒住那邊，不想在任何地方買房」。

華爾街日報在報導指出，時代雜誌選出馬斯克為2021年度風雲人物時，描繪出一個居住安排簡樸的形象，「世界首富沒有一棟房子」，但馬斯克其實在數十年好友、跟他同屬「PayPal黑手黨」的PayPal共同創辦人豪艾里（Ken Howery）的1200萬美元親水豪宅住上約一年，也找上好幾位房地產經紀人為他覓屋，還親自參觀過幾間房子。

豪艾里在新聞出刊後透過簡訊告訴華爾街日報。「伊隆並沒有住在我家，他住在南德州。當他旅行到奧斯汀時，偶爾以我的客人身分待在那棟房子」。

華爾街日報在推特發布新聞連結後，狗狗幣的一位原創者馬庫斯（Billy Markus）就用他的推特帳號「Shibetoshi Nakamoto」不滿地回覆，「你們現在是小報標題黨記者群嗎」，馬斯克則親自回文，「但枕頭套是什麼顏色？？我們一定要知道這些重要細節！！」，接著又回覆，「不過我應該可能住在某個地方」。