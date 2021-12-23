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媒體稱馬斯克住豪宅、還想買豪宅 本人透過電郵否認了

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
華爾街日報22日指稱億萬富豪馬斯克在另一位億萬富豪摯友位於奧斯汀的豪宅住上約1年，也在當地覓屋，馬斯克則在答覆媒體查詢的電郵加以否認。資料畫面。路透
華爾街日報22日指稱億萬富豪馬斯克在另一位億萬富豪摯友位於奧斯汀的豪宅住上約1年，也在當地覓屋，馬斯克則在答覆媒體查詢的電郵加以否認。資料畫面。路透

億萬富豪馬斯克目前定居美國德州，曾在推特發文宣告主要住處是自己跟SpaceX承租一棟鄰近博卡奇卡發射場的約5萬美元房子，但華爾街日報22日指稱他在一位億萬富豪摯友位於奧斯汀的豪宅住上約1年，也在當地覓屋。《Insider》就此事進行查詢，馬斯克則透過電郵加以否認此事。

馬斯克透過電郵答覆《Insider》查詢時表示，「華爾街日報的文章是錯的。我沒住那邊，不想在任何地方買房」。

華爾街日報在報導指出，時代雜誌選出馬斯克為2021年度風雲人物時，描繪出一個居住安排簡樸的形象，「世界首富沒有一棟房子」，但馬斯克其實在數十年好友、跟他同屬「PayPal黑手黨」的PayPal共同創辦人豪艾里（Ken Howery）的1200萬美元親水豪宅住上約一年，也找上好幾位房地產經紀人為他覓屋，還親自參觀過幾間房子。

豪艾里在新聞出刊後透過簡訊告訴華爾街日報。「伊隆並沒有住在我家，他住在南德州。當他旅行到奧斯汀時，偶爾以我的客人身分待在那棟房子」。

華爾街日報在推特發布新聞連結後，狗狗幣的一位原創者馬庫斯（Billy Markus）就用他的推特帳號「Shibetoshi Nakamoto」不滿地回覆，「你們現在是小報標題黨記者群嗎」，馬斯克則親自回文，「但枕頭套是什麼顏色？？我們一定要知道這些重要細節！！」，接著又回覆，「不過我應該可能住在某個地方」。

馬斯克 華爾街 德州 豪宅

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