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拜登親口表示計畫2024角逐連任 川普再出馬更會選
美國總統拜登22日在ABC頻道《今夜世界新聞》（World News Tonight）主持人謬爾（David Muir）的獨家專訪中親口表示，計畫2024年競選連任，如果前總統川普也競選的話，那會更加「增強可能性」。
謬爾在訪問提及，曾在2020年總統大選投票幾周前的訪問聽拜登說過，要是當選的話，「絕對」會當滿2任8年，「你計畫競選連任嗎？」。
對於謬爾的提問，拜登直接了當地答覆，「是的」。他接著表示，「我非常尊重天意，天意干預過我的人生很多次了。如果我像我現在健康。出於身體健康。那麼，實際上，我會再次競選」。
謬爾接著問道，「如果這意味著再對戰川普？」
拜登聞言先露出笑容，「你現在正試圖打動我」，隨後又發出一陣笑聲，「當然了，要是川普獲得提名的話，我為什麼不會跟他打選戰？這將增強競選的可能性」。
YT連結：https://youtu.be/PxuhebqmwEs
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