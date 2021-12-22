谷歌矽谷總部擴建 龍鱗太陽能板吸光又吸睛

搜尋引擎龍頭谷歌的矽谷總部正在拓建新的辦公園區，建物波浪形屋頂目前已安裝約9萬片被比擬為「恐龍鱗片」的太陽能板，未來營運時可提供4成綠能。

谷歌（Google）總部位於加州山景市（Mountainview），這處興建中的新辦公園區，大型工程車進出工地趕工，絲毫不受今天當地下雨的影響。

從網路影片鳥瞰這個新建案是由兩座大型辦公園區組成，名為東查爾斯頓辦公園區（Charleston EastCampus）和灣景辦公園區（Bay View Campus），占地面積達59.5萬平方英尺、高110英尺。隔著一座查爾斯頓公園（Charleston Park）緊鄰谷歌總部現址，新建案四周街道早已遍布谷歌的辦公室。

谷歌新辦公園區引人注目的建築特色是有如帳篷般的屋頂，現在屋頂已嵌著一片片像是「恐龍鱗片」（dragonscale）的太陽能板。谷歌認為「像恐龍鱗片這樣設計的能源板會啟動下一波太陽能革命」。

谷歌在2016年聘請丹麥建築師英格爾斯（BjarkeIngels）與英國建築師海斯維克（ThomasHeatherwick）規劃設計新總部的擴建案，並以打造未來世界的智慧綠建築為標竿。

47歲英格爾斯是2010上海世博會丹麥館設計師，他的作品經常打破建築傳統；51歲海斯維克是上海世博會英國館設計師，兩人都是享譽國際的建築藝術名家。

谷歌在官方部落格指出，傳統平面的太陽能板通常只能從一個方向吸取太陽能源，谷歌與瑞士公司SunStyle合作的龍鱗太陽能板可從多角度吸取陽光，增加每天儲存的電能。

有別於其他建築在屋頂上「加裝」太陽能板，新的谷歌辦公園區在設計時已對綠能預作規劃，讓龍鱗太陽能板在施作時與屋頂融合。

包括網路媒體Dornob，以及今天的加州聖荷西「信使新聞」（The Mercury News）皆參考谷歌再生能源案負責人塔希爾（Asim Tahir）10月25日公布在官方部落格的文章，對龍鱗太陽能板進行報導。

塔希爾在文中表示，當新的辦公園區正式營運時，約有40%的電力需求可由再生能源提供。谷歌訂於2030年實現無碳排目標。

文中並提到，龍鱗太陽能板會與其中一座辦公園區建物下方的地熱樁交互作用，當天氣熱時為建物降溫、天冷時為建物加熱，達成零碳排放（carbon-free）。