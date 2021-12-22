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耶誕禮物？拜登將分發「5億套新冠篩檢試劑」給民眾

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
美國總統拜登準備從下個月開始向美國人民發送5億份免費新冠篩檢試劑，並在美國面臨疫情再起之際派遣軍隊支援不堪重負的醫院。路透
美國總統拜登準備從下個月開始向美國人民發送5億份免費新冠篩檢試劑，並在美國面臨疫情再起之際派遣軍隊支援不堪重負的醫院。路透

美國總統拜登（Joe Biden）準備從下個月開始向美國人民發送5億套免費新冠篩檢試劑，並在美國面臨疫情再起之際派遣軍隊支援不堪重負的醫院。

彭博報導，拜登將在美國時間21日宣布遏制病毒的新措施，他的目標是在沒有任何新封鎖的情況下加強篩檢、醫院護理和疫苗接種。

一位高級政府官員透露，拜登還將向未接種疫苗的人發出嚴厲警告，告訴他們「有患重病或死亡的風險」，同時向已經接種疫苗的美國人保證他們可以在假期安全地與家人團聚。此外，拜登也將再次向美國人保證「政府可以對抗病毒再起」。

白宮發言人薩琪（Jen Psaki）對此表示，拜登打算將目前狀況與疫情早期的類似確診高峰形成鮮明對比，並強調「新冠肺炎對完全接種疫苗的人的威脅與2020年3月不同」。

美國 拜登 疫苗

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