迎戰Omicron 美總統拜登宣布將提供5億套免費檢測試劑

迎戰快速蔓延的Omicron變種病毒，美國拜登政府將採購5億套家用檢測試劑，免費分送給美國家戶；並且在今年冬季派出軍醫師與軍護理師協助紓解各醫院過重的醫療負荷。

美國總統拜登周二（21日）在白宮對因應新冠疫情新措施發表談話時表示：「我們需要做更多，做得更好，而且我們可以做到。」華爾街日報說，他一方面希望強調圍堵高傳染力Omicron散播的緊急性，一方面又想傳達美國這次比一年前準備得更好。

供美國民眾自行在家檢測新冠病毒的試劑預定下個月就開始發送，寄望降低確診病例的增加速度。美國疾病控制與預防中心（CDC）周一發布數據，指Omicron現在已經占73%的美國新冠確診病例，而一周前比率才只有13%。

拜登政府近幾個月來因為沒能提供足夠的檢測資源，而備受批評。家用新冠病毒測試劑近來很難找到，幸運找到時又很貴，一個兩套組合包可以賣到24美元。

拜登不認為他領導的政府審核與派送檢測試劑的動作太慢，他表示，許多人還是能檢測到、能訂購得到。只是病毒實在擴散太快，一時之間大量民眾同時湧進藥局櫃台購買才出現臨時短缺情況。

金融時報報導，美國兩大連鎖藥房Walgreens和CVS最近已限制每位顧客可買的檢測試劑數量。紐約市的檢測站外也都大排長龍。