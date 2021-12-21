「猶太人毀耶誕」 美教師要小學三年級生重演大屠殺

美國華府瓦特金斯小學（Watkins Elementary School）的校長日前寄發電郵給該校三年級學生的家長，坦承一名教職員讓他們的小孩重演「猶太人大屠殺」（The Holocaust）場景，包括指示他們挖掘同班同學的亂葬岡與模擬射擊被害人。

華盛頓郵報20日率先披露伯科維茨（MScott Berkowitz）校長的電郵顯示，這位教職員將特定角色分派給學生扮演，有一位學生被挑出來扮演希特勒。一位學生家長透露，這位被指定扮演希特勒的學生本身其實是猶太人，還在重演結束時被告知假裝像希特勒一樣自盡。

伯科維茨校長在電郵寫到，學生們17日當天起初在上圖書館課，卻被要求在研究時間參與重演「猶太人大屠殺」暴行。一位家長向《DCist》證實，自己的孩子提到一位猶太人學生被指定扮演希特勒和假裝自盡，並稱「我的孩子不得不假裝在毒氣室窒息，不得不假裝搭乘死亡（大屠殺）列車，不得不大規模射殺民眾，不得不把屍體推進亂葬崗」。

這位家長表示，當天下午到國會山莊的校區接小孩時，孩子正在哭，也感到極為沮喪，「他們解釋說，他們在學校度過了可怕的一天」。

據報導，這位教師還在重演期間發表反猶言論。一位家長透露，當孩子們詢問德國人為什麼做出這種事時，她聲稱這是「因為猶太人毀了耶誕節」，並在重演後要求學生們不要把此事告訴任何人，但他們還是跟班導師全盤托出。

伯科維茨校長在電郵承認「這一個拙劣教學決定的嚴重性」，強調「學生們從來不應被要求演出或描述任何暴行，特別是種族滅絕、戰爭或謀殺」。

伯科維茨校長並未披露該教職員姓名，媒體則查出此人是圖書管理員尤寇斯基（Kimberlynn Jurkowski），2013年曾因被判竊盜與偽造紀錄有罪而吊扣教師證3年。據悉尤寇斯基當天就被停職與靜候學校調查結果，整起事件也被通報到華府公立學校（D.C. Public Schools）的相關單位。DCPS發言人向媒體承認確有其事，也強調這不是核准的課程計畫，並誠摯向受影響的學生與家長道歉。

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