稱習近平「殺手」  川普反對抵制北京冬奧

美國政治新聞公司「政客」 (POLITICO)以及《新聞周刊》(Newsweek)周日 (12月19日)報導，美國前總統川普批評中國國家主席習近平，並對美國外交抵制北京冬奧表示反對。

他在接受福克斯新聞的巴蒂羅莫（Maria Bartiromo）採訪時先說：「我真的相信他（習近平）喜歡我，我喜歡他。」

巴蒂羅莫打斷他揮手氣憤地說 :「他是個殺手。」川普接著回應：「他是一個殺手沒錯，但我和他的關系很好。」

《新聞周刊》報導，川普吹捧與習近平的「偉大關係」，但也提到在新冠疫情爆發後「故事就變調了」。他說「中國已經摧毀了世界，把這個全球大流行病歸咎於中國」。

提到抵制北京冬奧，他以美國在1980年抵制莫斯科夏季奧運會為例表示 :「我看過卡特（Jimmy Carter）的做法，很糟糕……傷害了運動員。我們可以做更多、更有力的事情。這不是一件有力的事情。抵制讓我們看起來就像，我不知道，痛心的失敗者。」

蘇聯在1979年底入侵阿富汗，之後蘇阿戰爭持續到1989年初，期間，美國帶頭抵制1980年在莫斯科舉辦的奧運會，隨後蘇聯也聯手盟友抵制1984年在洛杉磯舉行的奧運會。

拜登政府12月稍早外交抵制北京冬奧，以回應中國在新疆迫害維族穆斯林以及其他侵犯人權的行為。雖然政府官員缺席，但美國運動員仍會參加賽事。

川普vs.習近平

川普在採訪中說，他在任時與中國國家主席習近平的關系很好，但他說中國「多年來在經濟上一直欺騙我們」，並批評習近平對新冠疫情的處理不當。

2020年3月，在新冠疫情大流行的初期，川普發了一條推文說：「剛剛與中國習主席有一次非常好的談話。我們非常詳細地討論了正在蹂躪我們星球大部分地區的新冠病毒。中國已經經歷了很多，並對該病毒有了深刻的了解。我們正在緊密合作。我對他充滿敬意！」

(POLITICO, Newsweek)

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