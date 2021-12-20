無人機戰爭：美國軍方不顧及平民傷亡

（德國之聲中文網）《紐約時報》周六報導，"美國無人機空襲的特點是，偵察草率，匆忙行事，發射導彈目標不明確，以及造成數千平民死亡，其中許多是兒童。"

奧巴馬是第一位更偏重使用無人機進行打擊敵人的美國總統，旨在避免更多的美國士兵流血犧牲，《紐約時報》指出，但他許諾的"透明"程序無法踐行，取而代之的是"混亂和不受懲罰"，"此次曝光的所有文件中，沒有一份在結論中承認有錯誤行為。"

美國軍方曾承認，自2014年以來，在敘利亞和伊拉克的空襲中1417名平民喪生。在阿富汗，官方自2018年以來的數據為188名平民被炸死。但紐時的調查則顯示，五角大樓的該數據沒有反映實情。

按照紐時的調查，美軍的空襲經常偏離目標，常常跑向轟炸目標的人，被當成是"伊斯蘭國"成員或者是他們的幫手，即便是"簡易的摩托車騎手"，也會被認為是某種危險的苗頭，進而被看作在即將發動恐怖襲擊。

但美國國防部的文件認為，造成平民傷亡的錯誤分析比例只佔4%，而紐時的當地調查則顯示，在分析案例中，出錯率高達17%，造成平民傷亡的慘案中有三分之一源於這類錯誤。

比如2016年對敘利亞托哈爾地區的空襲中，官方報導稱有85名恐怖分子被炸死，而實際上，當地多座住著難民的房屋被擊中，120名村民死於這場空襲。

《紐約時報》調查的1311個案子中，只有216件被五角大樓認為是可信的。一些有關死亡平民數字的報導，五角大樓借口沒有看到屍體或者畫面時間較短而駁回。

美國軍方指揮中心的發言人說，即便世界上最好的技術，也難免犯錯，因為有時信息就是錯的，或者對其的分析是錯的。他說，美國軍方會"盡一切努力避免傷亡"，"我們為每一個無辜生命的損失深感歉意"。

（法新社、紐約時報）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】