美參院表決通過駐中大使 曾說「要確保台灣不好對付」

聯邦參議院16日以75票贊成、18票反對，表決通過駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）的人事案，伯恩斯為26年來首位以職業外交官之姿上任的駐陸大使。

65歲的伯恩斯為資深外交官，8月獲拜登提名出任駐中大使，他10月底赴國會作證時，即展現對中強硬立場，他說，中國大陸是全球最危險的競爭者與最大的地緣政治考驗，北京必須停止在新疆、西藏、香港與台灣的作為；美國會依台灣關係法，協助台灣增加不對稱戰力，確保台灣「不好對付」。

伯恩斯當時表示，中國大陸宣稱「東升西降」，他相信美國和盟友密切合作，就能證明北京觀點錯誤；美中未來競爭重點在經濟與科技發展，而非軍力，他會確保美中溝通管道暢通以避免意外衝突。

有關台灣，他說，美國的責任是確保台灣「不好對付」，依台灣關係法協助台灣增加不對稱戰力，這也是其他國家現在可做的。

伯恩斯說，國會通過台灣關係法，以及美國政府信守一個中國政策，均假設將出現兩岸之間的和平，「到了今天沒有太多和平，有的是脅迫。」

「我們不能在這個議題上信任中國人。」，伯恩斯說。

共和黨技術性在參院杯葛美國總統拜登的人事布局，即便這項提名本身不具爭議，仍導致伯恩斯從8月提名、10月國會作證，至如今才通過。