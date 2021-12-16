甘迺迪遇刺案再解密 美公布近1500份機密文件

美國政府公布了更多與前總統甘迺迪 (John F. Kennedy) 遇刺事件有關的秘密文件：對外情報機構CIA（中央情報局）和國內情報機構FBI（聯邦調查局）的近1500份文件出現在了國家檔案館網站上。

文件多為電報、內部備忘錄、記錄稿，展示了美國調查人員為偵緝刺客李·哈維·奧斯瓦爾德（ Lee Harvey Oswald ）可能的同謀或授意者所做的努力。

此次公布的秘密文件涉及對同蘇聯秘密機構、非洲共產主義團體和義大利黑手黨可能的聯繫的調查工作，曝光了美國曾如何監視奧斯瓦爾德與之有接觸的菲德爾·卡斯楚的古巴共產主義政權，而推翻後者是甘迺迪的目標。

1963年11月22日，乘坐一輛敞篷車的民主黨人甘迺迪在德克薩斯州達拉斯被子彈擊中身亡，震驚全世界。圍繞這位魅力非凡的總統的被謀殺事件，各種陰謀論紛至沓來。

甘迺迪死後的一項官方調查得出結論：作案人奧斯瓦爾德是唯一槍手，而他又在兩天後遭夜總會老闆傑克·魯比（Jack Ruby）射殺。不過，該結論屢遭質疑。

有人猜測，共產主義支持者奧斯瓦爾德是由古巴或蘇聯授意謀刺甘迺迪，或者是得到FBI幫助的敵視古巴的組織。也有人認為，甘迺迪總統謀殺案的幕後策劃人可能是其政壇對手。

1991年公映的美國導演奧利弗·史東 (Oliver Stone) 的作品《甘迺迪--作案地達拉斯》(JFK - Tatort Dallas) 也對有關暗殺背景的爭論起了推波助瀾的作用。

次年，美國國會批准一項法案，責成行政當局在25年內，即到2017年，除出於國家安全考慮而允許的少數例外，公布關於甘迺迪之死的全部文件，總計500萬頁。

前總統川普任內曾分７次公開了5.3萬多份文件。根據國家檔案館提供的數據，它們約佔全部文件的88%。大量涉及國家安全的文件仍被封存。川普的繼任者拜登也一再推遲秘密文件的公布，以防止「危及國防、外交、情報搜集或警察工作」。

（美聯社，法新社）

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