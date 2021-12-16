拜登提名甘迺迪之女卡洛琳駐澳 關穎珊任貝里斯大使

美國總統拜登15日宣布提名故總統甘迺迪（John Kennedy）之女卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy）為美國駐澳洲大使，及前花式滑冰運動選手關穎珊（Michelle Kwan）出任駐貝里斯大使。

白宮表示，卡洛琳．甘迺迪曾在2013年到2017年擔任美國的駐日本大使，促成時任總統歐巴馬在紀念二戰結束的70周年時訪問廣島，以及時任日本首相安倍晉三訪問珍珠港。

關穎珊父母為香港移民，過去是知名花滑選手，根據記錄，她曾獲得5次世界錦標賽冠軍、9次全美錦標賽冠軍，關穎珊在2006年時成為首位國務院公共外交特使，以此身分服務10年，使全球各地的青年參與社會和教育議題。