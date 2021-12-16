快訊

「超超臨界發電」日本絕不放棄的燃煤？

台北熊好券第2波別再錯過！12/20-12/30開放意願登記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登提名甘迺迪之女卡洛琳駐澳 關穎珊任貝里斯大使

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
關穎珊曾經參與拜登2020年競選運動。圖／取自關穎珊推特
關穎珊曾經參與拜登2020年競選運動。圖／取自關穎珊推特

美國總統拜登15日宣布提名故總統甘迺迪（John Kennedy）之女卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy）為美國駐澳洲大使，及前花式滑冰運動選手關穎珊（Michelle Kwan）出任駐貝里斯大使。

白宮表示，卡洛琳．甘迺迪曾在2013年到2017年擔任美國的駐日本大使，促成時任總統歐巴馬在紀念二戰結束的70周年時訪問廣島，以及時任日本首相安倍晉三訪問珍珠港。

關穎珊父母為香港移民，過去是知名花滑選手，根據記錄，她曾獲得5次世界錦標賽冠軍、9次全美錦標賽冠軍，關穎珊在2006年時成為首位國務院公共外交特使，以此身分服務10年，使全球各地的青年參與社會和教育議題。

美國 甘迺迪 日本

延伸閱讀

拜登綠色新政推波助瀾 法人：投資美股ESG趨勢當道

拜登提名華裔冰后關穎珊任貝里斯大使

聯準會2021年最後一場決策會要點

美參院通過國防授權法案 邀台參與環太軍演

相關新聞

拜登提名甘迺迪之女卡洛琳駐澳 關穎珊任貝里斯大使

美國總統拜登15日宣布提名故總統甘迺迪（John Kennedy）之女卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy）...

美參院通過國防授權法 擴大抗陸且支持台灣防衛

美國聯邦參議院15日以88票贊成、11票反對，表決通過2022財年國防授權法（NDAA），明年度國防預算規模為7777億...

美國多個城市要求為遊民送餐要先申請 嘴上說顧食安但檯面下的理由是？

感恩節前幾天，桃園市的姐妹市、美國新澤西州紐華克市，向當地教會及援助團體發了一封電郵，宣布禁止在公園、火車站等公共場所為遊民供應食物。各方詢問迅速湧入，什麼？不過是人類最基本的善意，讓人免於飢餓而已，禁什麼呢？

拜登提名華裔冰后關穎珊任貝里斯大使

美國總統拜登今天提名退役的華裔花式滑冰好手關穎珊出任駐貝里斯大使。拜登同時提名已故美國總統甘迺迪女兒、前美國駐日本大使卡...

美眾院投票通過 川普前幕僚長被控藐視國會

聯邦眾院十四日晚間就一月六日國會山莊暴動事件特別調查委員會，對白宮前幕僚長梅杜斯提出藐視國會控罪的提案以二二二：二○八票...

水門案前檢察官：梅杜斯掌握內幕將「重傷」川普

負責偵辦水門案(Watergate)的前任檢察官吉兒‧韋恩-班克斯(Jill Wine-Banks)說，前總統川普任內的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。