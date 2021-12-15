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白宮：拜登可望簽署「防止維吾爾族強迫勞動法案」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮發言人莎奇表示，「防止維吾爾族強迫勞動法案」若通過，美國總統拜登將簽署。(美聯社)
白宮發言人莎奇表示，「防止維吾爾族強迫勞動法案」若通過，美國總統拜登將簽署。(美聯社)

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）14日表示，歡迎國會就「防止維吾爾族強迫勞動法案」達成共識，並稱若法案通過，美國總統拜登將簽署，使其生效，並落實此事。

莎奇表示，白宮同意必須採取行動，確保中國大陸為破壞人權與種族滅絕負責，也要處理在新疆地區的強迫勞動問題；政府已採取包含制裁在內諸多措施，也呼籲七大工業國（G7）承諾確保全球供應鏈中不存在包含新疆在內的強迫勞動成果，政府將與國會合作落實此事。

網路媒體Axios報導，這項法案標誌著兩黨在懲罰中國大陸政府上達成重大突破，該法案將禁止進口所有來自新疆的產品，除非美國政府可以確定這些商品並非來自強迫勞動生產，大型企業如可口可樂等皆以擔憂其深植於中國大陸的供應鏈遭破壞為由，注資遊說盼弱化這部法案。

新疆 美國 G7 拜登

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