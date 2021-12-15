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罔顧人命？龍捲風毀工廠 員工爆：主管威脅敢跑就解雇

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
美國6州11日清晨遭到至少30場龍捲風襲擊，其中肯塔基州一家生產蠟燭的工廠更被龍捲風夷為平地、8人身亡，如今更有員工出面爆料，稱意外來臨時上司竟然威脅他們「要是敢逃走就解雇」。法新社
美國6州11日清晨遭到至少30場龍捲風襲擊，其中肯塔基州一家生產蠟燭的工廠更被龍捲風夷為平地、8人身亡，如今更有員工出面爆料，稱意外來臨時上司竟然威脅他們「要是敢逃走就解雇」。法新社

美國6州11日清晨遭到至少30場龍捲風襲擊，其中肯塔基州一家生產蠟燭的工廠更被龍捲風夷為平地、8人身亡，如今更有員工出面爆料，稱意外來臨時上司竟然威脅他們「要是敢逃走就解雇」，引發熱議。

「衛報」報導，位在肯塔基州梅爾菲德鎮（Mayfield）的這家蠟燭工廠已被龍捲風摧毀成瓦礫，最初外界擔心蠟燭廠的死亡人數會攀升，但公司發言人表示，當時廠內102名值班員工還活著。

不過工廠的多名員工向NBC新聞爆料，當他們第一次聽到龍捲風警報聲時，他們前往場內浴室和走廊避難，然而當他們錯誤地認為危機已經過去時，主管竟命令他們趕緊回去工作。現年20歲的員工強森（Elijah Johnson）指出「我要求離開工廠，他們卻說這樣一來我會被解僱」，當下他詫異地詢問主管「即使在這樣的天氣裡，你還是要解雇我嗎？」，沒想到主管回答「是的」，隨後還開始點名檢查是否有員工離開。

據悉，在第一次警報響起和龍捲風到來之間有3到4個小時的時間，這些員工本應有足夠時間離開。現年29歲的員工康德（Haley Conder）透露當時主管竟說「你不能走，你不能走，你必須留在這裡」，另一名21歲員工艾茉莉（McKayla Emery）也回憶道當時員工們擔憂自己是否可以離開或回家，但卻被告知「如果離開，你們很可能會被解僱」。

目前該公司否認這些指控，公司發言人佛格森（Bob Ferguson）強調「這絕對是不真實的，自疫情開始以來，我們已經制定一項政策，即員工可以隨時離開，第二天再回來」。肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）則表示該州職業安全與健康合規部將對工廠的死亡人數進行為期數月的審查。

龍捲風 疫情

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