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女服務生喜獲12萬元小費 竟因這件事遭老闆炒魷魚

香港01 / 撰文／凱薩琳
在國外的消費文化中，會有「給小費」的習慣，在餐廳用餐後也必須要留下一些小費給服務生。 圖／ingimage
在國外的消費文化中，會有「給小費」的習慣，在餐廳用餐後也必須要留下一些小費給服務生。 圖／ingimage

餐廳侍應工資普遍較其他行業低，上班能收到小費當然值得高興。不過，美國一名女侍應收取一筆逾萬港元的小費後竟被炒魷魚，老闆稱原因是她在過程中「衰多口」透露了公司政策，引起網民熱議。

事件月初在阿肯色州本頓維爾（Bentonville）發生，44名房地產行政人員有一晚相約在一間名為Oven & Tap的餐廳聚會，各人都掏出了100美元作小費，以答謝柏蘭特（Ryan Brandt）和另一名侍應當晚熱情款待。其中一名任房地產商主席的客人懷斯（Grant Wise）更與柏蘭特相伴以手機拍片，宣布柏蘭特和另一名女孩可瓜分整筆4,400美元（約新台幣12.1萬元）小費，使柏蘭特喜極而泣。

不過，柏蘭特稍後告訴懷斯，指餐廳要求她將整筆小費4,400美元與店內所有員工攤分，自己只能獲得20%。懷斯聽後，感到餐廳的安排與自己的原意相違，於是向餐廳取回整筆小費，再在餐廳外交給柏蘭特。

柏蘭特本以為這筆錢可解她燃眉之急，豈料不久後就收到餐廳解僱她的消息，原因是她向他人透露餐廳瓜分小費的做法，違反了公司政策。餐廳在各方聲討下亦發聲明解釋事件，稱他們未曾解僱不肯交出小費的僱員，而另一名與柏蘭特平分小費、分得2,200美元的侍應仍然在上班，但又表示「分享小費是餐飲業慣常做法」，令人質疑餐廳因柏蘭特透露行業慣常做法而解僱她，理由過於牽強。

由於柏蘭特向網民訴說她還有貸款要償還，失去工作令她感到十分無助，令事件得到更多人關注。給她小費的懷斯也在社交媒體表示為事件感到難過，並在GoFundMe為柏蘭特舉行眾籌活動。懷斯其後再向網友更新柏蘭特的狀況，稱柏蘭特日前已找到新工作。

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文章授權轉載自《香港01》

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