龍捲風襲美國中西部多州至少70死 肯塔基州宣布緊急狀態

當地時間12:54 pm 更新

阿肯色州、伊利諾州、肯塔基州、密蘇里州、密西西比州及田納西州6州，至少遭30個龍捲風侵襲。罹難人數恐已累積超過70死，肯塔基州恐有50人已罹難，伊利諾州亞馬遜倉庫人員至少2死。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，多個龍捲風昨晚襲捲肯塔基州西南部，至少造成50人喪生。阿肯色州及伊利諾州也有死亡通報。

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）清晨在記者會上指出，州內已有超過50人罹難，死亡人數至多恐達100人。

伊利諾州當局表示，強大風暴和龍捲風侵襲後，位於愛德華市（Edwardsville）的亞馬遜公司（Amazon.com Inc）倉庫屋頂部分坍塌，導致多人受困，當地官員與媒體報導稱，大約有100名員工困在倉庫內。

愛德華市警察局長菲爾貝克（Michael Fillback）在記者會上指出，已證實亞馬遜倉庫人員至少2死、1人送醫。

當地時間11:33 am 更新

肯塔基、田納西、伊利諾、阿肯色及密蘇里等中西部多州，10日深夜至11日凌晨間遭強烈龍捲風侵襲，至少造成70人死亡，遇難人數恐上看百人。

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）11日凌晨表示，該州災情嚴重，是近年經歷最強烈的龍捲風，他宣布該州進入緊急狀態。

位於伊利諾州的一處亞馬遜物流中心建築部分受損，多名員工受困，已傳出有傷亡。

當地時間08:30 am

【中央社華盛頓10日綜合外電報導】

美國有線電視新聞網（CNN）報導，強大風暴昨晚席捲美國中部，在5州至少引發19個龍捲風，造成大規模災情。肯塔基州州長貝希爾表示，州內約50人「有可能」已遇難。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）引述貝希爾（Andy Beshear）告訴當地媒體WLKY的消息報導，死亡人數可能「遠超過」50人。

貝希爾已宣布肯塔基州（Kentucky）進入緊急狀態，他說，災情將是「很長一段時間以來，所見過的最糟糕景況」。

肯州緊急事故處理服務的一名發言人表示，截至今天稍早，救援當局仍待確認死亡或受傷的人數。

田納西州（Tennessee）緊急事故處理機構發言人夫倫納（Dean Flener）表示，州內至少有3人死於這波嚴峻天氣。

龍捲風重創阿肯色州（Arkansas）北部莫奈特（Monette）一間養老院的屋頂，華盛頓郵報引述當地官員發言報導，至少有1人死亡，5人受傷。

伊利諾州（Illinois）當局表示，強大風暴和龍捲風侵襲後，位於愛德華市（Edwardsville）的亞馬遜公司（Amazon.com Inc）倉庫屋頂部分坍塌，導致多人受困，當地官員與媒體報導稱，大約有100名員工困在倉庫內。

密蘇里州（Missouri）的FOX 2頻道報導，龍捲風昨晚席捲聖查爾斯郡（St. Charles），造成1人死亡，2人受傷。