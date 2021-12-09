Instagram執行長籲設業界組織 保護兒少上網安全

臉書（Facebook）旗下照片分享社交軟體Instagram執行長莫瑟里今天首度在國會現身時，將敦促成立業界組織，來判定何者為有助維持年輕人網路安全的最佳措施。

莫瑟里（Adam Mosseri）在為前往參議院商務小組委員會作證準備的書面證詞中表示，此業界組織應負責處理「如何驗證年紀、設計適合此年齡層的體驗與建立家長控制的方法」。

莫瑟里主張Instagram能幫助掙扎的年輕人，「有時年輕人是在人生遇到難題時上Instagram，我認為在那些時候，Instagram可以幫上他們很多人的忙」。

Instagram與其母公司Meta因其服務可能對年輕用戶心理健康以及線上安全帶來影響，備受各界審視。

國會議員針對孩童上網安全召開一連串聽證會，他們表示，希望討論避免孩童接觸有害內容、虐待和剝削措施的立法改革與解決方案，科技平台使用的演算法也在討論範圍之內。

Instagram今天另宣布針對年輕用戶安全的多項措施，除了會更嚴格審視建議青少年瀏覽的內容形式，還會關閉讓人標籤或提及未在Instagram追隨他們的青少年的功能，明年也將推出家長控制功能。