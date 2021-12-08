美國會兩黨領袖達成協議 將提高債務上限以避免違約

美國國會兩黨達成協議，將打破僵局並提高政府債務上限可能到明年底，解除了這個全球最大經濟體的違約風險。

先前說絕不配合民主黨提高債限的參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）周二表示，他與參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）已就一項程序操作達成協議，可允許民主黨僅憑黨內贊成票、毋須共和黨的支持，就能提高債限。

麥康諾在國會對記者說：「我認為這符合國家最大利益，也符合共和黨最大利益。」

舒默說，他希望避免冗長複雜的程序，「民主黨人將負起」提高債限的「重擔」。

這項消息很快在國庫券市場引發反應，12月到期債券價格上漲，因交易員減少對兌付逾期風險的定價。12月下半個月到期的國庫券殖利率一度下跌達3個基點，例如12月30日到期的國庫券，殖利率降到剩0.045%。

眾議院議長裴洛希（Nance Pelosi）已發表聲明，眾院將於周二投票表決，通過立法，為國會提高聯邦政府28.9兆美元債限鋪路，避免未來幾周發生債務違約。

參院稍後也將能透過簡單多數票決方式通過提高債限。民主黨籍參議員表示，他們正在討論提高借貸上限直到2022年底，一位國會幕僚表示，這會把上限提高大約2兆美元。