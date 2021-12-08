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孕媽咪快生了傳訊向咖啡店老闆告假 意外曝光美國職場福利差

聯合新聞網 / 綜合報導
女待產時傳訊向老闆告假。圖／取自tiktok
女待產時傳訊向老闆告假。圖／取自tiktok

美國一名懷孕女性皮爾絲（Marissa Peirce）在臨盆時，發電子郵件給老闆，意外揭露美國部分職場福利欠佳。

皮爾絲將這段經歷分享到社群平台上，她在影片中念出發給老闆的郵件內容：「我剛住院，快生了（笑臉）。我媽媽或哥哥明天可以去領我的薪水嗎？」

皮爾絲表示：「當時我在咖啡店工作，原定上午10點上班，但凌晨2點入院待產，就決定發訊息給老闆。」

皮爾絲透露自己不擔心老闆會因為她沒去上班而生氣，但她對整個情況感到非常焦慮：「我很年輕就當媽媽，且在疫情期間比預產期早了一周半生產，最後不得不請產假，讓我感到很焦慮。」

許多美國網友同理皮爾絲的處境，紛紛指出：「我在醫院待產時，老闆傳訊問我那周可不可以回去上班？」、「當我知道自己懷孕時，想到的第一件事是工作怎麼辦？」、「老闆知道我懷孕時，問我能不能先完成工作」、「老闆知道我懷孕後，先是表達理解接著跟我說『下次可不可以早點說』」、「我懷孕時癲癇發作就診，老闆打來問我為什麼沒說一聲就下班」、「女性在職場的處境真的很困難」。

皮爾絲提到自己對美國沒有產假和陪產假的制度感到非常失望，她和大多數朋友都是工作到生產前最後一刻，有些人在生產後幾週就回去工作了。皮爾絲沒有產假，伴侶也沒有陪產假。她生完小孩不到24小時，伴侶就去公司上班了。

但皮爾絲自認很幸運，因為老闆和同事都很樂意在她分娩當天代理她的工作。

@mpmoney27

labor is stressful, calling out is even more stressful ##pregnancy ##birth

♬ original sound - marissa

美國 懷孕 職場 疫情 薪水

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