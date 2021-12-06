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美國有男子疑妄想被追殺 從機上奪門「跳機」逃跑

香港01 / 歐敬洛
圖為12月4日，疑患上妄想症跳機逃跑的男子（左），現時因受傷被送院治理。 圖／美國廣播公司官網截圖
圖為12月4日，疑患上妄想症跳機逃跑的男子（左），現時因受傷被送院治理。 圖／美國廣播公司官網截圖

美國機場發生「跳機」事件，美國西南航空一名男子在飛機抵達機場，滑行去停機坪期間，突然奪門從飛機跳到跑道上，引起騷動。

事發美國當地時間12月4日早上，西南航空4236班機，在抵達亞利桑那鳳凰城機場，在滑行前往停機坪期間，一名30歲男子突然打開飛機尾部的艙門，從機上跳機跌落跑道上。

全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，機師在發現機艙被打開後，即時停止飛機移動並告知控制塔。該男子後奔往位於機場的消防署，把自己反鎖在一間宿舍中。

消防員趕至後很快利用鎖匙打開房門，帶走了該男子。飛機後繼續滑行至停機坪，讓乘客繼續旅程。

事件發生引起一陣騷動，美國廣播公司（ABC）找到了該男子的家人，表示該男子似乎患有焦慮或妄想症，在上機前與家人通話一直說有人要追殺他，家人正希望尋求協助。警方現正調查男子跳機目的，男子目前被送院治理。

飛機機艙一般距離地面約5米，直接跳下去可能會造成嚴重受傷。鳳凰城警方證實，男子或因非法入侵跑道面臨兩項控罪。

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文章授權轉載自《香港01》

消防員 機師

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