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矽谷大詐騙「惡血女王」 自揭遭恐怖情人「調校人格」控制

街景車測空污 新研究：明明同社區空氣品質大不同

中央社 / 舊金山1日專電

美國一項新研究結合谷歌街景車，以32個月時間在舊金山當地量測空氣污染源，研究指出，即使人們身處同一區，卻並非呼吸著同樣的空氣。

包括加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）空氣品質科學家艾普塔（Josh Apte）等人組成的研究團隊，把精密的空氣品質監測儀裝在谷歌（Google）街景車上，研究舊金山灣區當中的13個城鎮、涵蓋45萬人的空氣品質。

總部位於加州的搜尋引擎巨擘谷歌所屬的街景車，與專業環境傳感器網絡公司Aclima合作，自2015年5月起的32個月時間，重複行駛研究區域，每秒收集當地的空氣污染數據，主要量測一氧化氮（Nitric Oxide）、二氧化氮（Nitrogen Dioxide）、黑碳（Black Carbon）和超細顆粒物（UFP）4大污染物。

研究團隊再依據美國人口調查與統計局（U.S.Census Bureau）的統計資料進行比對分析，了解不同社區的空氣污染情形，以及同一個社區、不同街道和不同族裔社區之間的空污差異。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）今天報導，艾普塔指出，在舊金山或任何地方，「人們不會呼吸著同樣的空氣」。

這項研究指出，許多顯示空汙程度高的社區曾是20世紀飽受種族歧視性房屋政策的社區，量化的數字確實顯示環境不公平的空氣品質差異。

科學家觀察，同一社區內的空污程度存在巨大的不同，特別在大都市的不同區域，影響空氣品質的變數很多。

「造成空污的來源通常不會只有一種。」艾普塔說，廢氣排放、烹飪方式，或因野火事件造成的區域性空污都會影響空氣品質。

谷歌開發的免費線上地圖服務「街景」（Street View），近年從顯示商家或住宅地址的實景，深入到探索氣候變遷的問題。

研究人員希望將研究擴大到其他有需要的區域，幫助人們了解空污的細節，從而對症下藥尋求改善之道，全面思考如何不要加重對環境的空汙負擔。

舊金山 空氣品質 空污

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