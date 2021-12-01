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誰搭過淫魔富豪「幼女快車」？機師作證點名柯林頓、川普

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國已故淫魔富豪艾普斯坦長期私人飛機機師維索斯基作證指出，柯林頓乘過幾次艾普斯坦的飛機，川普則在當上總統前不止一次搭機。資料畫面。美聯社
美國已故淫魔富豪艾普斯坦長期私人飛機機師維索斯基作證指出，柯林頓乘過幾次艾普斯坦的飛機，川普則在當上總統前不止一次搭機。資料畫面。美聯社

美國已故淫魔富豪艾普斯坦的英國名媛女友季絲蘭．麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）被控性販運案11月29日開庭審理，艾普斯坦的長期私人飛機機師維索斯基（Larry Visoski）第二天出庭作證，稱自己載過多位貴賓飛往世界各地的豪華場所，其中就包括美國前總統柯林頓川普

華爾街日報、BBC與每日郵報報導，麥斯威爾被控幫助及參與艾普斯坦性虐待未成年少女，檢方主張她跟艾普斯坦是「犯罪同夥」，對她提起6項刑事罪名。麥斯威爾則不認罪，稱自己從來沒犯過一條罪名，而是被當成艾普斯坦的代罪羔羊。

根據報導，艾普斯坦有一架暱稱「幼女快車」（Lolita Express）的波音727飛機，駕駛艙門在飛行期間一直維持關閉，但維索斯基稱自己有時會出來上洗手間或倒咖啡，不僅沒看過機上出現性行為的證據，也從未在清理飛機時看到任何性愛玩具或用過的保險套。

報導指出，維索斯基證稱一些有力男士曾搭過艾普斯坦的飛機，包括柯林頓、川普、英國伊莉莎白二世女王次子安德魯與已故前美國參議員葛倫（John Glenn）等，演藝界人士則有已身敗名裂的史貝西（Kevin Spacey）、喜劇演員塔克（Chris Tucker）與小提琴家帕爾曼（Itzhak Perlman）等。

維索斯基證指出，柯林頓乘過幾次艾普斯坦的飛機，川普則在當上總統前不止一次搭機。儘管他習慣於搭載眾人矚目的乘客，但在1991至2019年之間的約1千趟旅程期間，他從來沒在艾普斯坦的三架噴射機上遇過任何性行為。

此外，維索斯基證也指艾普斯坦從來沒有警告他在飛行期間要留在駕駛艙，還鼓勵他可以走過機上臥艙，使用接近機尾的洗手間。維索斯基指出，不曾在機上看過他相信是未成年又沒有父母陪同的女子。

美國已故淫魔富豪艾普斯坦的英國名媛女友季絲蘭．麥斯威爾被控性販運案日前開庭，艾普斯坦的長期私人飛機機師維索斯基出庭作證指出，自己載過多位貴賓飛往世界各地的豪華場所，其中就包括美國前總統柯林頓與川普。路透
美國已故淫魔富豪艾普斯坦的英國名媛女友季絲蘭．麥斯威爾被控性販運案日前開庭，艾普斯坦的長期私人飛機機師維索斯基出庭作證指出，自己載過多位貴賓飛往世界各地的豪華場所，其中就包括美國前總統柯林頓與川普。路透

柯林頓 川普 未成年 性行為

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