真菌有固碳能力！ 科學家急籲保護

真菌可以從大氣中捕捉二氧化碳、儲存在自己的菌絲網絡中，或進一步提供養分給其他生物。美國與歐洲的聯合研究團隊將進行地下菌絲網絡創建計畫，希望透過研究了解並保育地下菌絲，而氣候模型也證實，真菌的固碳作用對暖化有不容忽視的緩解效果。

真菌具有固碳作用

ABC 新聞報導指出，美國與歐洲的科學家在週二宣布，將創建最大的地下真菌網絡地圖的計劃，並認為此一真菌網絡培育是解決氣候變化難題重要卻被長期忽視的一塊。

阿姆斯特丹自由大學進化生物學教授、非盈利性地下網絡保護協會的聯合創始人基爾斯強調，新的研究和氣候模型證明，地球生態與地下環境息息相關。專家也一致認為，真菌網絡有助於從空氣中去除二氧化碳，如透過加速提供植物生長所需的營養物質或將碳儲存於自身根系等。

在全球範圍內，土壤頂部 10 公分處的真菌菌絲體總長度超過 450 萬億公里，約是銀河系寬度的一半，透過這些真菌的活動，空氣中的碳進入土壤、支持地下的食物鏈、養育了地球上 25% 的物種，並將碳留在土壤中，而研究發現，地下生態系統穩定儲存了高達 75% 的陸地碳。

生態系遭破壞中

然而，衛報進一步指出，人類正以驚人的速度破壞地球的真菌網絡，據目前的趨勢，2050 年地球將有 90% 以上的土壤面臨退化，真菌生態系也會被破壞殆盡。

現代工業、農業與林業未能考慮到土壤中的生態系，過度耕作、施用化學肥料、殺蟲劑和殺菌劑已嚴重降低了真菌網絡的豐富度、多樣性和物理完整性；伐木則使菌根的豐富度減少了 95%，真菌群落多樣性減少了 75%，2018 年的大型研究也指出，化石燃料燃燒和農業肥料造成的氮污染，使菌根體系中斷，導致歐洲樹木的健康狀況明顯惡化。

圖說：

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