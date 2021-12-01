用人脈打探前州長哥哥性騷擾消息 CNN主播遭無限期停職

美國有線電視新聞網（CNN）11月30日宣布，有鑑於紐約州檢察長辦公室前一天公布的新文件揭露該台明星主播克里斯．郭謨（Chris Cuomo）跟其兄長、紐約州前州長安德魯．郭謨（Andrew Cuomo）幕僚之間的關係存在相互勾結及性質不當，決定將他「無限期停職，等候進一步評估」。

CNN與Axios報導，克里斯．郭謨之前坦承，曾建議安德魯．郭謨與資深幕僚如何回應性侵醜聞指控。儘管CNN公開承認克里斯．郭謨此舉違背規定，但也能理解他身處的獨特位置及需要把家庭排第一、工作排第二。

不過，紐約州檢公布的新文件卻指出，克里斯．郭謨不僅只提供建議而已，還利用他在媒體業界的關係取得安德魯．郭謨被女性指控性騷擾的消息及打探新出爐的醜聞相關報導，顯示他在參與擬定安德魯．郭謨防守策略上，要比之前已知的更加密切。

CNN承認，他們事前對此並不知情，也指新曝光內容「提出嚴重問題」。

CNN表示，這些文件指向克里斯．郭謨比他們之前知道的要更大程度參與管理安德魯．郭謨的性騷擾醜聞，「我們已決定將克里斯無限期停職，等候進一步評估」。克里斯．郭謨拒絕對此評論。