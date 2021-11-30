美商務部長呼籲衆議院「立即」通過晶片法案 以降低對中國零組件依賴

集微網消息，據外媒報導，美國商務部長雷矇多（Gina Raimondo）周一（29 日）呼籲美國衆議院需要「立即」通過520億美元扶植美國半導體製造的《晶片法案》（CHIPS Act），避免美國未來供應中斷，也降低對中國零組件的依賴。



雷矇多出訪美國汽車城底特律的全美汽車工人聯合會（UAW）與當地政界人士，以及通用汽車、福特汽車、Stellantis等高層會面討論晶片議題，爭取在12月底前獲得資金。雷矇多表示，全球晶片持續短缺已耗盡汽車庫存，也讓美國汽車工廠接連關閉，證明美國需要半導體晶片等關鍵領組件供應鏈移至國內。

雷矇多在演講中提到：「如果我們想在全球競爭，就必須國內投資，特別是在振興半導體行業方面。」 她指出，美國晶片組裝僅佔全球産量的12%，低於1990年代的40%。

美國參議院今年6月通過的《美國創新與競爭法》中，包括撥款520億美元促進半導體研究、設計和製造的《晶片法案》，但該法案尚未在衆議院通過。

「我們需要衆議院立即通過《晶片法案》，這樣我們才能著手做這些事。」雷矇多說。

晶片短缺給全球汽車行業帶來了問題，但底特律汽車製造商受到的影響比其他汽車製造商更大。據諮詢公司AlixPartners稱，這一短缺預計將導致今年汽車行業的收入減少2100億美元。

福特汽車和通用汽車等汽車製造商已宣佈計劃與半導體供應商更緊密地合作，以避免未來出現這種短缺。

雷矇多還表示，隨著汽車行業開始生産更多電動汽車，增加國內晶片産量至關重要。

拜登政府正推動電動汽車的發展，並定下了到2030年電動汽車佔美國新汽車銷量的一半的目標。雷矇多稱這是一個「出色的目標」，但表示「事實是需要大量芯片」。

她提到，電動汽車平均有大約2000個芯片，大約是非電動汽車平均芯片數量的兩倍。