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伊朗核協議願妥協 5月再啟對話

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
伊朗與西方國家近日恢復核協議對話。此為談判示意圖（Photo by @enriquemora on Twitter）
伊朗與西方國家近日恢復核協議對話。此為談判示意圖（Photo by @enriquemora on Twitter）

經過5個月的僵局，伊朗還是妥協了！伊朗與歐盟、俄羅斯等國家宣布，將恢復在維也納的核協議對話。在美國總統拜登上台後，雖打算與伊朗重新談判，但雙方各持己見，加上因伊朗強硬派總統賴西6月當選，因此談判宣告停擺。如今雖然恢復談判，但外界對於協商進度仍非常擔憂。

伊朗不想跟美國談

根據《路透社》報導，歐盟、伊朗與俄國外交官將睽違5個月再度重啟於維也納的核協議談判，希望能讓伊朗再次加入2015年簽訂的核協議（或是再簽新約）。由於親西方的伊朗總統魯哈尼屆期任滿，伊朗在大選中選出反西方的賴西，讓談判在6月之後隨即停擺。

這次的談判將不會包含美國，雖然當初就是因為美國在川普總統時期退出核協議，並對伊朗實施經濟制裁，才會導致如今的局面。但伊朗官員堅持不要美國加入，除非美國願意取消所有經濟制裁才願意談；但美國則認為，伊朗要先放棄濃縮鈾生產，才能夠取消制裁。

核協議未來看衰

《衛報》提到，歐盟官員摩拉雖然對這次重啟談話感到很樂觀，不過他也強調伊朗全面要求撤銷制裁的要求太理想，必須以4月到6月的前6輪談判為基礎，並在政局穩定下重啟討論，才有機會達成共識。不過目前不清楚伊朗將會同意前幾輪協商的哪些環節。

不過也有談判官員顯露悲觀情緒，認為等到30日談有關制裁的議題，與12月進行有關核能問題時，整體情勢才會變得比較明朗。2015年簽訂的伊朗核協議，是伊朗希望透過限制核能發展，換取西方大國取消制裁的條約，但2018年川普總統認為伊朗並未遵守合約而退出，伊朗後來也在2020年毀約。

因此，雙方雖然在近期恢復談話，但國際普遍對於談判能否有實質進展仍抱持懷疑的態度。

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