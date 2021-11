媽被推倒在地狂打！9歲女童「衝上前狂揍搶匪」英勇影片曝光

日前在美國佛州發生一起搶劫事件,一名9歲女童喬妮(Journee Nelson)與媽媽出門購物,卻在剛踏出賣場、在停車場準備上車時遇到了搶劫。事發當下,女童發現媽媽與嫌犯扭打在地,立刻便往嫌犯的臉上狂打好幾拳,勇敢的行為也被監視器全部拍下來,事後也被當地警局表揚。

據警方提供的監視器畫面顯示,這名歹徒是29歲迪米崔斯(Demetrius Jackson),在母女倆走出超市前,先站在門口的角落,等到她們走出超市,走進停車場時就突然奔向女童母親丹妮爾(Danielle Mobley),並出手搶奪包包。

但意外的是,原本站在副駕駛座的小女孩見狀,便跑到車後方不斷攻擊這名正在毆打母親的嫌犯,在挨了好幾拳後,對方就直接將小妹妹推倒在地,趕緊抓著包包落荒而逃。

「我反擊了,因為我必須拯救我的媽媽。」事後喬妮也在受訪時表示,當下的第一反應就是如此。但當地警局局長呼籲,一般民眾遇見類似情況時,最好還是不要親自處理。不過當地警方仍在18日表揚了喬妮的英勇舉動,決定頒發獎牌、證書以及零售百貨Target的禮物卡。

WOW. A 9-year-old girl ran to her mom's defense this month when a man attempted a daytime robbery along Broadway Ave. @WestPalmPD will recognize the child today for her bravery. 🌟A man was later charged with robbery and battery causing great bodily harm. @WPTV @FOX29WFLX pic.twitter.com/hOqQfbqr07