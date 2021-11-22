加州百貨遭80人快閃搶劫！大包小包分搭25車逃逸畫面曝

「你的人生是被數學成就？還是被數學直接摧毀在起跑點？在變成大人後，你認為曾經的『數學課』對現在的你...有用嗎？」美國加州數學新課綱的審訂，從今年5月以來就爭議不斷，這當中涉及什麼問題？

2021-11-22 09:42