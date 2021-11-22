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加州百貨遭80人快閃搶劫！大包小包分搭25車逃逸畫面曝
美國加州舊金山灣區高級百貨公司「諾斯壯」（Nordstrom）20日晚間遭到80名蒙面搶匪大規模搶劫，接著集體成車逃離現場。警方到場後逮捕3名搶匪，但多數嫌犯仍逍遙法外。
當地警方說，位於奧克蘭以東的核桃溪市（Walnut Creek）一家「諾斯壯」百貨在20日晚間遭到數十名蒙面搶匪洗劫，其中3人遭到逮捕。
目擊者指出，搶匪們將大約25輛汽車停放在百貨公司周遭，大批搶匪衝進百貨洗劫商品並將商品搬上車後駕車逃逸。
鄰近的一家餐廳經理巴雷特（Brett Barrette）表示，「那一刻真的很嚇人」，歹徒戴著滑雪面罩，手持撬棍和武器，「店內所有客人都很擔心」。
當地警方表示，警方在晚間9點獲報，在現場逮捕了3名搶匪，搶匪在洗劫過程中襲擊兩名百貨員工，並對另外一名員工噴灑胡椒噴霧。警方正比對監視器畫面，以找出其他在逃犯嫌。
#Breaking About 25 cars just blocked the street and rushed into the Walnut Creek Nordstrom making off with goods before getting in cars snd speeding away. At least two people arrested at gunpoint. pic.twitter.com/AG3R94M9L3— Jodi Hernandez (@JodiHernandezTV) November 21, 2021
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