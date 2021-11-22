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加州百貨遭80人快閃搶劫！大包小包分搭25車逃逸畫面曝

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國加州舊金山灣區高級百貨公司「諾斯壯」（Nordstrom）20日晚間遭到80名蒙面搶匪大規模搶劫。路透
美國加州舊金山灣區高級百貨公司「諾斯壯」（Nordstrom）20日晚間遭到80名蒙面搶匪大規模搶劫。路透

美國加州舊金山灣區高級百貨公司「諾斯壯」（Nordstrom）20日晚間遭到80名蒙面搶匪大規模搶劫，接著集體成車逃離現場。警方到場後逮捕3名搶匪，但多數嫌犯仍逍遙法外。

當地警方說，位於奧克蘭以東的核桃溪市（Walnut Creek）一家「諾斯壯」百貨在20日晚間遭到數十名蒙面搶匪洗劫，其中3人遭到逮捕。

目擊者指出，搶匪們將大約25輛汽車停放在百貨公司周遭，大批搶匪衝進百貨洗劫商品並將商品搬上車後駕車逃逸。

鄰近的一家餐廳經理巴雷特（Brett Barrette）表示，「那一刻真的很嚇人」，歹徒戴著滑雪面罩，手持撬棍和武器，「店內所有客人都很擔心」。

當地警方表示，警方在晚間9點獲報，在現場逮捕了3名搶匪，搶匪在洗劫過程中襲擊兩名百貨員工，並對另外一名員工噴灑胡椒噴霧。警方正比對監視器畫面，以找出其他在逃犯嫌。

舊金山 監視器

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