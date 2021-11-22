驚悚畫面曝光！美耶誕遊行遭汽車「高速衝撞」釀20多傷
美國威斯康辛州沃科夏巿（Waukesha）21日舉行耶誕遊行，沒想到過程中竟有人駕駛休旅車「高速衝撞」活動人群，造成超過20人受傷。
「衛報」報導，該市警察局長湯普森（Dan Thompson）指出，21日下午一輛紅色休旅車突然朝耶誕遊行參與者衝撞。社群媒體上曝光的影片顯示，當天下午5點左右，這輛紅色休旅車突然向遊行者加速衝撞，第2段影片更能看到警察向休旅車開火，它更撞上路邊護欄。
當地市議員特諾里奧（Angelito Tenorio）當時正和家人參加遊行，憶起事發當下他表示「我們看到一輛休旅車全速沿著遊行路線衝撞，我們聽到一聲巨響，被車輛撞擊的人發出震耳欲聾的哭聲和尖叫聲，接著就看到人們逃跑或停止哭泣，地上還有人看起來像是被撞到了」。
據悉，一名目擊者還表示「駕駛撞到了一名『正在跳舞的奶奶』，另外至少還有一個人被撞翻到休旅車的引擎蓋上」。
湯普森向記者透露「當局已經確定與此案有關的人，車輛也已經尋獲」，沃科夏市長萊利（Shawn Reilly）也認為目前對公眾沒有任何危險。
TRIGGER WARNING: 🚨DISTURBING VIDEO🚨A viewer sent in horrifying video the moment a red SUV plowed through a crowd during the #Waukesha Holiday Parade. Its currently unclear how many people have been injured. Updates to come on @tmj4 pic.twitter.com/u6q10VgTJ1— Taylor Lumpkin (@TaylorLumpkinTV) November 22, 2021
This was recorded from the City of Waukesha’s Facebook account, which was streaming the parade.— Sam Kraemer (@SamKraemerTV) November 21, 2021
You can see a red SUV speed right past these band members, hear screams and then a law enforcement officer running. @fox6now pic.twitter.com/8lO5oRuP1I
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