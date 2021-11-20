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女版賈伯斯出庭駁詐欺指控：我是創業失敗

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
圖為霍姆斯2019年7月出席聽證會。（路透）
圖為霍姆斯2019年7月出席聽證會。（路透）

曾被譽為「女版賈伯斯」的生技公司Theranos創辦人伊莉莎白•霍姆斯，19日出席訴訟聽證會，為她被控九項電匯欺及兩項共謀罪名辯駁，表示自己無意欺騙，只是創業失敗。

37歲的霍姆斯2019年和加州飯店小開伊凡斯結婚，今年7月生下兒子。她19日作證時提到當年創業辛酸，請求父母讓她動用為自己準備的大學基金作為開公司的費用，「我沒日沒夜的工作，拜訪所有可能對我們有幫助的人」，而且她當時真的認為其團隊有重大突破。

霍姆斯的律師指出，時任Theranos營運長、當時也是霍姆斯男友的包汪尼（Sunny Bulwani），利用兩人的親密係操縱她。美國加州聖荷西聯邦法院起訴霍姆斯，她對所有罪名皆主張無罪。

霍姆斯自史丹佛大學輟學後，2003年以19歲之齡創辦Theranos，號稱和醫學團隊合作，開發出僅用一滴血就能檢驗200多種疾病的技術，被視為生技界重大突破。許多名人也為她背書，包括美國國防部前部長馬提斯，前國務卿季辛吉，前國務卿舒茲，甲骨文創辦人艾利森等。

霍姆斯和Theranos的聲望在2013至2014年達到高峰，公司市值一度高達100億美元，她的身價也有10億美元。且霍姆斯登上時代、富比世、財星等多家雜誌封面，成為女性創業家楷模。

之後有吹哨者爆料，霍姆斯的技術過於誇大，以不實話術欺騙投資人、病人與媒體。華爾街日報2015年報導揭露後，Theranos倒閉，霍姆斯被起訴。

若被控罪名全部成立，霍姆斯最重將被判處20年有期徒刑。

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