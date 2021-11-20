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回憶那些年的白宮點滴！川普寫真集將於下月開賣
紐約時報報導，前美國總統川普要出書了！這回是出版一本照片集，回味他在白宮橢圓形辦公室的點點滴滴。
川普辦公室宣布，這本川普寫真集標題稱為《我們攜手同行》（Our Journey Together，暫譯），內含逾300幀照片附有川普親筆寫的圖說，紀念他擔任美國總統的日子。此書將於2月7日由Winning Team出版社出版。
這家出版社的創辦人是戈爾（Sergio Gor），是川普2020年競選連任團隊的一員。（據美聯社報導，川普兒子Donald Trump Jr.是該公司的共同創辦人，但戈爾尚未回應記者的採訪）川普在挑選出版社之前是否曾「價比三家」，目前不得而知，但多位出版業主管表示，從未聽說川普要出版這本照片集。
《我們攜手同行》定價74.99美元，川普簽名版要價229.99美元。這本書並未對川普四年的總統任期作全盤回顧。近幾個月來有小道消息流傳，指出川普將出版內容更詳盡的回憶錄。川普曾誇口說，他巳回絕兩家出版商為他出回憶錄的邀約 。川普今夏曾透過他的政治行動委員會發表聲明，當時他說正在「狂寫」，並承諾「時候到了」就會把這本「書中之書」呈現在眾人眼前。
川普寫真書將透過亞馬遜和邦諾書店（Barnes & Noble）銷售，另外一個稱為45books的網站也有售。
一些出版從業者懷疑，像川普這種備受爭議的人物寫回憶錄，是否會有主流出版公司願意出版。其他人則質疑，川普至今仍堅稱自己選贏2020年美國總統大選，他寫的書內容正確性堪虞。
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