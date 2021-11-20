【專家之眼】美國抵制北京冬奧 恐弄巧成拙

美中兩強領導人視訊高峰會甫告落幕，各方就傳出美國有意抵制北京冬季奧運訊息，但政治是要講究時機與節奏，就目前端出抵制北京冬奧所能產生各項效應來說，其實相關有利時間節點早就過去，而且展望可能效應亦相當有限，華盛頓決策謀士若是不能深思熟慮，到最後很有可能會弄巧成拙。

首先必須指出，在國際社會若要運用抵制運動賽事，作為政治表態與殺傷對方國際形象手段，甚至是存心要在實質商業利益上攪局，必須師出有名才能夠煽動人心獲得響應。因此如何運用特定時間節點，在國際社會對運動賽事東道主，在國際事務上負面行為記憶猶新時斷然出招，才能夠鼓動風潮招朋引伴形成氣勢。

儘管國際社會每個成員都會唱政治莫要干預體育高調，尤其是強權更是滿嘴仁義道德，幹起事來卻是凶狠毒辣毫無顧忌。不過若真要抵制運動賽事時，基本上具有三個面向可以當成打擊目標；其中包括選手不參加賽事，企業不捧場媒體不轉播以及政要不出席，以便杯葛東道主運動賽事外交。

就目前來說，各方要在明年二月參加北京冬奧，或是三月北京冬季帕奧選手，早就蓄勢待發等待出場競技，此時若是突然叫停，不但對選手準備賽事來說，此種干擾作梗會讓其失望憤怒；許多選手還與商業機構簽有代言商品契約，相關廠商贊助或是實質收益自然就會受到衝擊，許多選手還期待透過競技奪牌，奠定轉戰其他職業表演舞臺，透過賽事成績成為開創後續事業跳板。假若政府到此時輕舉妄動，臨時神來一筆，將攸關重大利益者無端開罪，絕對就是在生產政治票房毒藥。

其次就支持賽事藉由贊助活動捐輸經費，以便獲得在賽事現場進行廣告宣傳之企業來說，此時政治攪局必然會減損廣告傳播效應，對於掏出大把銀兩，寄望配合賽事進行廣告宣傳者來說，必然會咬牙切齒，對於突然攪局倡議抵制者來說，事後必然會抱持負面態度，政治獻金或是選舉贊助，這些企業金主都會記在心裡，政治人物看看賽事贊助，要是還不識相，體會不出此事敏感程度，恐怕會被人譏笑為政治外行。

再者就要想到專門轉播運動賽事，以便從中獲取商業利益之媒體業者，再加上依附在此產業鏈相關評論分析專家，還有配合賽事轉播進場之廣告商與企業組織，此種關係綿密結構複雜之利益網路，政治人物都要忌憚三分，所以如今箭在弦上，若要抵制杯葛又不事先早點明講，等到萬事就緒再出面攪局，豈不就是自討沒趣？

至於各國政要配合出席運動賽事開幕與閉幕典禮，順道進行運動外交高峰會談，早就因為疫情影響，各國高層都不願承擔此種風險，因此，此時聲稱所謂「政治杯葛」，將焦點集中在不出席盛會，其實根本就無法產生具體影響。多個運動賽事政要出席致賀，早就是透過網際網路遠距傳送聲光影像，因此就算端出個理由，聲稱杯葛出席來表達政治姿態，恐怕媒體效應更是無足輕重。

美國若是真有心抵制杯葛北京冬奧，就必須及早表態，如今在視訊峰會剛過，突然開始釋放消息，但只是聲稱在考慮抵制，卻未能提出肯定訊息；講實在話，這就是在釋放政治氣球，看看是否有國家願意跟進扈從，否則貿然宣布抵制杯葛，但卻沒有其他國家跟進時，搞到千山我獨行無人相送陪伴，這種淒涼景況豈不是弄巧成拙，擺明讓自己難看嗎？所以美國抵制北京冬奧，不但難有實效風險亦高。

冬季奧運其實向來被國際社會譏為有錢人賽事，對於奧運組織成員國來說，能否在冬季奧運闖出一片天，不但受限於氣候條件，相關場地、設施、器具以及訓練過程，就經費預算來說，門檻相對較高。所以能夠主辦冬季奧運，不但本身在相關賽事項目上要有實力奪牌，能夠滿足賽事場地與設施規格，其實亦是國家富強指標，暗示東道主總算擠進國際社會富裕階層行列。

所以西方社會某些人士刻意要抵制杯葛北京冬奧賽事，在相當程度上是具有嫌貧愛富地位歧視因素，但此種醜陋心態確實是不能放在檯面，所以當眼睜睜看到中國大陸獲得主辦冬季奧運機會，其實就是對其社會富裕程度加冕認證，此種難以啟口內心酸葡萄不痛快感覺，或許才是西方社會某些人士倡議抵制北京冬奧，但卻又羞於啟口之真正原因吧！