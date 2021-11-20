聽新聞
test
0:00 / 0:00
1787年美國憲法初版拍賣創天價 逾12億新台幣落槌
極為罕見的1787年美國憲法初版印刷本11月18日以4,320萬美元(約12億960萬元新台幣)敲槌賣出，創歷史文件拍賣最高價紀錄。蘇富比拍賣行（Sotheby's）表示，有個加密貨幣投資人團體集資4,000萬美元要買下這份文件，但最後未成功投得。
目前世界所知美國憲法初版印刷本僅存13份，其中只有兩份由私人擁有，這是其中一份。1787年，美國開國元勛華盛頓（George Washington）、富蘭克林（Benjamin Franklin）和麥迪遜（James Madison）等人於費城獨立廳召開制憲會議，簽署美國憲法。
文件原本屬於已故紐約地產發展商戈德曼（S. Howard Goldman），他於1988年以16.5萬美元投得。最初文件估計拍賣價格為1,500至2,000萬美元，但最終成交價高出兩倍多。
拍賣會得標的買主是對沖基金城堡投資集團（Citadel）創辦人格里芬（Kenneth Griffin）。他宣布將借出文件給一間位於阿肯色州本頓維爾的藝術博物館展出。
蘇富比發言人表示，拍賣成交價為4,100萬美元，連同必需費用實際價格為4,320萬美元。收益將撥歸戈德曼遺孀的基金會。
17,437人集資競投美國憲法初版，但未成功。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言