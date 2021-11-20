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1787年美國憲法初版拍賣創天價 逾12億新台幣落槌

香港01 / 文．梁凱怡
美聯社
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極為罕見的1787年美國憲法初版印刷本11月18日以4,320萬美元(約12億960萬元新台幣)敲槌賣出，創歷史文件拍賣最高價紀錄。蘇富比拍賣行（Sotheby's）表示，有個加密貨幣投資人團體集資4,000萬美元要買下這份文件，但最後未成功投得。

目前世界所知美國憲法初版印刷本僅存13份，其中只有兩份由私人擁有，這是其中一份。1787年，美國開國元勛華盛頓（George Washington）、富蘭克林（Benjamin Franklin）和麥迪遜（James Madison）等人於費城獨立廳召開制憲會議，簽署美國憲法。

文件原本屬於已故紐約地產發展商戈德曼（S. Howard Goldman），他於1988年以16.5萬美元投得。最初文件估計拍賣價格為1,500至2,000萬美元，但最終成交價高出兩倍多。

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拍賣會得標的買主是對沖基金城堡投資集團（Citadel）創辦人格里芬（Kenneth Griffin）。他宣布將借出文件給一間位於阿肯色州本頓維爾的藝術博物館展出。

蘇富比發言人表示，拍賣成交價為4,100萬美元，連同必需費用實際價格為4,320萬美元。收益將撥歸戈德曼遺孀的基金會。

17,437人集資競投美國憲法初版，但未成功。

17,437人集資競投美國憲法初版，但未成功。擷自推特
17,437人集資競投美國憲法初版，但未成功。擷自推特

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文章授權轉載自《香港01》

美國 蘇富比 拍賣會 華盛頓 紐約

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