白宮抨擊航運業缺乏競爭 要求FMC加強監督
美國白宮批評貨櫃航運業「缺乏競爭性」，並要求美國主管機關採取更多措施，以確保國內進、出口商能夠在全球經濟體系中公平競爭。
彭博資訊報導，白宮官網的貼文指出，航運業主管機關聯邦海事委員會（FMC）「應使用所有工具，以確保自由及公平競爭」，並表示司法部準備對FMC提供「專業與支援」，國會也應多撥經費給FMC，以加強對航運業的監督工作。
白宮特別針對航運業三大同盟藉由艙位分享，以充分利用運能的行為。三大同盟掌控全球航運市場的80%左右，且跨太平洋航線95%的市場都集中在九家亞洲及歐洲航商手中。
貼文指出，「競爭性不足，使美國企業任由三大同盟擺布。零售業的貨櫃還滯留在碼頭上，而且根本無法運出，仍然被航商要求付費」。
海運費率再度上漲。上海到洛杉磯每只40櫃的平均運價本月初曾經回跌，但現在的現貨運價又超過1萬美元，比一年前大漲147%。
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