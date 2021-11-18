疫情壓力致毒品橫行 美死亡人數創新高

新冠肺炎帶來社經壓力與合成鴉片類藥物等新興毒品擴散，美國已有超過10萬人死於藥物濫用，創下該國史上最高藥物濫用死亡人數。專家認為，若社會與經濟壓力問題沒能解決，死亡人數仍會繼續攀升。

藥物濫用死亡人數創新高

美聯社指出，美國衛生單位估計有10萬人在過去一年的疫情期間因藥物濫用而死亡，且主因與新冠肺炎疫情造成的社會壓力及新型態毒品的出現有關。美國總統拜登則稱，此一數據是「悲慘的里程碑」，美國將投入數十億美元嘗試解決相關問題。

哥倫比亞大學藥物濫用專家兼流行病學副教授凱斯指出，一年10萬人因藥物濫用過世，對美國而言可說是個「毀滅性」、前所未有的情況。目前美國藥物濫用致死人數已超過車禍、槍支、流感和肺炎造成的死亡人數，其總數接近名列美國第七大死因的糖尿病。

情況恐繼續惡化

BBC進一步報導，凱斯認為，合成鴉片類藥物等新型態毒品是造成死亡人數大量增加的重要原因，其中毒品「吩坦尼」的濫用比例尤高，而藥物濫用擴散方式就像一種「移動式的流行病」，又以海洛因等鴉片類毒品擴散更為迅速。

此外，雪城大學勒納公共衛生促進中心主任蒙納特指出，大量的藥物濫用死亡是可預防的悲劇，若不從多角度應對這場危機，未來死亡人數會繼續攀高，增加測試點、監管潛在販售場所都是可行方案，並應加強相關戒除服務的可近性，但「仍要解決長期社會與經濟問題才能根除。」

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