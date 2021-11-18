美國會諮詢機構：需加強對中軍事威懾力

（德國之聲中文網）根據美國國會兩黨咨詢機構周三（11月17日）發表的一份報告，美國國會要求政府采取緊急措施，透過加強美國對中國的軍事威懾力，來避免中方侵略台灣的事件發生。

路透社報道，有鑑於兩岸局勢持續升溫，專門監督並調查美中之間國家安全和貿易問題的美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）在其提交給國會的年度報告中，提出了一系列關於台灣的建議。

報告說，國會應授權並撥款給台灣向美國購買防御設備，並為政府在印太地區部署巡航導彈、彈道導彈及其他彈藥等軍事項目上提供資助，同時在該區域增加經費、進行軍事監控。

報告也寫道：「如果中國領導人將美國的政策理解為他們對台灣進行機會主義式侵略的時機，這可能不會引起美國快速或決定性的反應，那麼美國當前政策的不明確性恐將導致（對中國的）軍事威懾失敗。」

在16日舉行的視頻通話中，中國領導人習近平警告美國總統拜登，中國將對台灣的挑釁行為作出回應。根據新華社報道，習近平說：「如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

路透社則引述一名知情美國官員報道，中美雙方在會談期間並沒有就台灣問題建立任何「護欄」或新的共識。

USCC：注意中國投資風險

除了台灣議題外，USCC的報告也涉及兩國間一系列的經濟問題，包括建議國會考慮立法解決美國投資者及美國利益在中國進行投資時的風險。

委員會主席克利夫蘭（Robin Cleveland）在報告中的開場白寫道，「中國的資本控制 」可能會限制投資者將資金從股票和債券投資中移轉出來的能力，當局缺乏監督也可能會危及投資者的資金。

他也寫道：「最重要的是，許多將從美國投資中受益的（中國）公司已被正式確定為對美國國家安全利益的威脅。」

報告建議禁止或至少要進一步識別「可變利益實體」的風險。意指許多中國大陸公司為規避中國對某些行業的外國直接投資的禁令而創建離岸公司，並在美國交易所上市。

美國正不斷加強對中國金融市場的投資，在2020年已達到1.2兆美元。報告稱，美國對中國市場的投資量，使政府難以針對那些有問題的中國公司所構成的威脅進行防御。

截至目前，拜登政府已禁止美國公司及個人實體對24家公開交易的中國公司進行投資，但USCC委員費德勒（Jeffrey Fiedler）和韋塞爾（Michael Wessel）說，「還有許多其他公司應該也要在名單上」。

（路透社、新華社）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】